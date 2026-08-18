La carrera de Reimond Manco, considerado una de las grandes promesas de su generación en el fútbol peruano, ha estado marcada por diversos escándalos en la farándula nacional y problemas extradeportivos que limitaron su consolidación profesional. Esta vez no fue la excepción, pues se vio envuelto en una nueva polémica luego de cuestionar el desempeño de Paolo Guerrero en Alianza Lima. A pesar de que el delantero decidió responder y no mencionar nombres, los seguidores se mostraron sorprendidos por su furiosa reacción en redes sociales. Así, en medio de esta polémica, Christian Cueva no dudó en salir a defender a su compañero y amigo de la selección y mandar un fuerte mensaje al comentarista deportivo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA A REIMOND MANCO TRAS LAS CRÍTICAS A PAOLO GUERRERO?

La fuerte polémica inició cuando Reimond Manco puso en duda la titularidad de Paolo Guerrero luego del empate 1-1 entre Alianza Lima y Sport Boys en el Torneo Clausura 2026. De acuerdo con el exfutbolista, consideró que el delantero podría ser dosificado y alternar su presencia en determinados encuentros para evitar una sobreexposición. Aunque, el popular ‘Depredador’ publicó una polémica historia en Instagram, este fue interpretada por hinchas y medios como una respuesta a las declaraciones del comentarista deportivo. Sin embargo, eso no quedó ahí, ya que, en una entrevista para el podcast ‘La Parrilla del Loco’, Christian Cueva expresó su molestia al considerar injustas las declaraciones del exfutbolista, quien puso en duda la capacidad de jugador blanquiazul.

Asimismo, el popular ‘Aladino’ cuestionó el momento de las expresiones de Manco y consideró que las críticas sobre la titularidad de Guerrero deben hacerse antes del partido. “Cuando es una crítica constructiva nosotros la escuchamos, pero que hable cualquier hu****. Voy a ser directo ah porque ya me está llegando. Pasó algo con Paolo hace poco, quizá no fue un buen partido de él contra nosotros de Boys, pero antes del partido no dijeron estos partidos no son para él. Paolo viene bien, el tipo se cuida, es un profesional. Esperas que pase un mal partido para decir que no son para él”, dijo Cueva.

FIXTURE DE ALIANZA LIMA EN EL TORNEO CLAUSURA 2026



