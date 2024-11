Christian Cueva ha sido tendencia en las últimas semanas, pero no precisamente por sus goles en una cancha de fútbol. Cuevita dio que hablar tras debutar musicalmente al cantar un tema con Pamela Franco, su actual pareja. A propósito de ello, el exvolante de la selección peruana fue consultado sobre la posibilidad de jugar en Universitario, a lo que él respondió de manera tajante. Aquí te contamos qué dijo exactamente.

Christian Cueva sobre la posibilidad de jugar en Universitario: “No iría, todo el mundo sabe que soy hincha de Alianza Lima”

“Todo el mundo sabe que soy hincha de Alianza Lima. Particularmente, no estaría en Universitario. Ya la tuve en alguna oportunidad, pero no cambiaría esa decisión. Pienso que no y estoy seguro que no”, dijo Cueva en una conversación con Radio Nueva Q.

Asimismo, el popular ‘Aladino’ se refirió a si continuará jugando en Cienciano para la próxima temporada. “Me encantaría quedarme en Cienciano. Estamos en eso, pero siempre hay cosas que por ahí no se llega a buenos términos contractuales, aunque conversando se pueden dar”.

Christian Cueva jugó parte del Torneo Clausura con Cienciano. (Fuente: X Cienciano)

¿Cómo le fue a Christian Cueva en Cienciano?

Cueva jugó 8 partidos con la camiseta del cuadro imperial en el Torneo Clausura. En total, llegó a disputar 323 minutos y marcó un tanto. Si bien su llegada generó expectativa, sus actuaciones finalmente no estuvieron a la altura de lo que esperaba la hinchada cusqueña.

Christian Cueva anotó su único gol con Cienciano frente a Unión Comercio. (Foto: Liga 1)

Christian Cueva desmiente que grabará nueva canción con el Grupo 5 y explicó por qué cantó “El Cervecero”

Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, contó en su programa ‘Todo se filtra’ que existía un interés mutuo entre la conocida banda de cumbia y el todavía jugador de fútbol en colaborar musicalmente. Ante ello, Cueva respondió que no es cierto y solo son especulaciones.

“Para nada. Bueno, conozco a Christian, a Elmer, a Andy, son unos amigos. Siempre toda la admiración hacia ellos. Pero no, esto de ‘El Cervecero’ fue algo que fluyó en su momento acompañando a Pamela (Franco) a las grabaciones que tenía. Y fluyó el tema. Pero es algo que si a la gente le gustó, bienvenido sea. Y si no, bueno, a seguir”, dijo ‘Cuevita’ en Qumbias y Risas, espacio al que asistió con Pamela.

Cabe destacar que el mismo ‘Metiche’ también comentó que se estaría preparando un videoclip en la cebichería ‘Mi Barrunto’. No obstante, Cueva aseguró desconocer ese tema. “Eso, la verdad, no te lo podría responder yo. Yo siempre me enfoco mucho más en mi carrera como futbolista. Como te repito, esto fluyó en su momento, pero las cosas son muy cambiantes en la vida. No sabemos qué pueda pasar, pero aclaro que lo mío es el fútbol”.

¿Qué dijo el Grupo 5 sobre una posible colaboración musical con Christian Cueva?

En una entrevista con Infobae Perú, el representante del Grupo 5 desmintió que se haya producido alguna conversación entre Cueva y dicha agrupación sobre temas relacionados a la música. Por lo tanto, esta posible colaboración, al menos por ahora, solo serían rumores.