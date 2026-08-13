La polémica alrededor de Paolo Guerrero continúa generando reacciones luego de que el delantero de Alianza Lima respondiera públicamente a los cuestionamientos por su rendimiento en el Torneo Clausura 2026. Tras el empate 1-1 ante Sport Boys, el ‘Depredador’ utilizó sus redes sociales para cuestionar a quienes opinaban sobre su desempeño y los partidos que debía disputar, además de criticar a quienes, según él, buscan generar contenido para afectar al equipo. Sus palabras provocaron diversas interpretaciones sobre el momento que atraviesa, mientras cumple un nuevo rol dentro del esquema de Pablo Guede y busca reencontrarse con el gol. En este contexto, Christian Ramos se pronunció sobre la reacción de su excompañero y cuestionó su decisión de responder a sus detractores. A continuación, te contamos qué dijo la ‘Sombra’ y qué recomendación le brindó.

¿QUÉ LE RECOMENDÓ CHRISTIAN RAMOS A PAOLO GUERRERO?

En el programa ‘La Jugada Good’, Christian Ramos fue consultado por la publicación que Paolo Guerrero realizó en Instagram después del empate 1-1 entre Alianza Lima y Sport Boys. La ‘Sombra’ consideró que el delantero se equivocó al responder públicamente a los cuestionamientos, especialmente por la experiencia que posee después de una extensa carrera profesional. “Para mí Paolo se equivocó, porque Paolo es una persona de experiencia, de 42 años, ha jugado en todos lados”, señaló Ramos.

El exdefensor explicó que Guerrero conoce perfectamente la exposición a la que están sometidos los futbolistas y sabe que tanto los hinchas como otras personas relacionadas con el fútbol pueden opinar sobre su desempeño. “Sabe que el hincha es así. Sabe que las redes sociales son así, sabe que de fútbol hablan todos”, sostuvo.

Para Ramos, prestar demasiada atención a estos comentarios no debería formar parte de las prioridades del delantero, según informa La República. Debido a esto, el exintegrante de la selección peruana fue directo con su recomendación y consideró que Guerrero debe dejar de lado las discusiones generadas en redes sociales para enfocarse en volver a marcar. “Paolo tiene que dedicarse a jugar y tratar de hacer goles para que su equipo gane y que él se sienta mejor”, sentenció.

¿QUÉ HABÍA DICHO PAOLO GUERRERO TRAS LAS CRÍTICAS?

Luego del 1-1 frente a Sport Boys, Guerrero acudió a Instagram para responder a quienes cuestionaban su rendimiento y opinaban sobre los partidos que debía disputar. En su publicación criticó a quienes, según él, hablan sobre su carrera sin haber tenido una trayectoria similar.

“Ahhh listo. Ahora todos son entrenadores, opinan y comentan qué partido yo debería jugar”, escribió el atacante. En este contexto, acusó a algunos de buscar contenido en redes para generar inestabilidad alrededor del equipo.

Mensaje de Paolo Guerrero. Foto: Instagram

¿EL MENSAJE DE GUERRERO HABÍA SIDO DIRIGIDO A REIMOND MANCO?

El mensaje generó especulaciones sobre una posible referencia a Reimond Manco, quien había opinado sobre el momento futbolístico del delantero. Sin embargo, el entorno de Guerrero, mediante su representante Gabriel Sapio, negó que la publicación estuviera dirigida específicamente al ‘Rei’.

De acuerdo con la versión difundida por César Vivar en ‘Doble Punta’, Guerrero respondió de manera general a la presión mediática y a las críticas recibidas, sin buscar una confrontación personal con Manco.

¿POR QUÉ PAOLO GUERRERO NO ESTÁ MARCANDO GOLES?

En la zona mixta de hace un par de partidos, Guerrero explicó que su función cambió con Pablo Guede, pues ahora participa más en la generación de juego y suele retrasarse, mientras Eryc Castillo tiene mayor protagonismo ofensivo. Sin embargo, el delantero aseguró que continúa buscando el área y espera reencontrarse pronto con el gol.

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