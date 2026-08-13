Christian Ramos sorprende al hablar de Paolo Guerrero y le deja fuerte recomendación tras sus declaraciones: “Tiene que...” | Composición EC: Todo Good (YouTube) / @guerrero9
Christian Ramos sorprende al hablar de Paolo Guerrero y le deja fuerte recomendación tras sus declaraciones: “Tiene que...” | Composición EC: Todo Good (YouTube) / @guerrero9
Por José Templo

La polémica alrededor de Paolo Guerrero continúa generando reacciones luego de que el delantero de Alianza Lima respondiera públicamente a los cuestionamientos por su rendimiento en el Torneo Clausura 2026. Tras el empate 1-1 ante Sport Boys, el ‘Depredador’ utilizó sus redes sociales para cuestionar a quienes opinaban sobre su desempeño y los partidos que debía disputar, además de criticar a quienes, según él, buscan generar contenido para afectar al equipo. Sus palabras provocaron diversas interpretaciones sobre el momento que atraviesa, mientras cumple un nuevo rol dentro del esquema de Pablo Guede y busca reencontrarse con el gol. En este contexto, Christian Ramos se pronunció sobre la reacción de su excompañero y cuestionó su decisión de responder a sus detractores. A continuación, te contamos qué dijo la ‘Sombra’ y qué recomendación le brindó.

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