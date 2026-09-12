Por Redacción EC

La noche cusqueña terminó con una sonrisa para Cienciano, que dio un paso firme hacia las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 al vencer por 2-0 a Montevideo City Torque. El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo hizo valer su localía y consiguió una ventaja que ahora deberá defender lejos de casa. El desafío continuará el jueves 17 de septiembre, cuando ambos equipos vuelvan a encontrarse en territorio uruguayo. El ‘Papá’ llegará a esa cita con el marcador global a su favor y la ilusión intacta. La meta será resistir el último embate y sellar su pase entre los cuatro mejores.