El ambiente futbolístico en la imperial ciudad del Cusco está al rojo vivo. Cienciano afronta un duelo decisivo por la Copa Sudamericana 2026 frente a Montevideo City Torque de Uruguay en búsqueda de la clasificación a las semifinales del torneo continental. Con el objetivo de unir a toda la fanaticada en un solo aliento, la institución cusqueña oficializó una iniciativa que promete paralizar el centro histórico de la ciudad: la instalación de una pantalla gigante de alta definición para transmitir en vivo y en directo las incidencias del trascendental compromiso continental. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

¿En qué parte de Cusco se instalará la pantalla gigante de Cienciano?

A través de sus canales oficiales en redes sociales (X, Facebook e Instagram), la directiva del conjunto imperial anunció que el punto de encuentro para la marea roja será la histórica Plaza Mayor de Cusco (Plaza de Armas).

¡NUESTRO SUEÑO CONTINÚA! ❤️🏆

Unamos nuestros corazones en un solo aliento y vibremos todos en pantalla gigante.



🗓️ Jueves 17 de septiembre

🕠 Desde las 5:30 p.m.

📍 Plaza Mayor de Cusco

📺 Transmisión en vivo del partido.



🍾🚫 Prohibido el consumo de bebidas alcoholicas y/o… pic.twitter.com/vsdC4Pu5kB — Club Cienciano (@Club_Cienciano) September 16, 2026

Este emblemático espacio se transformará en una tribuna monumental al aire libre donde miles de aficionados podrán congregarse para alentar a la distancia al ‘Papá de América’. La infraestructura técnica contará con sonido profesional y una pantalla de gran formato para garantizar que los asistentes no se pierdan ningún detalle del partido de vuelta ante el cuadro charrúa.

Horarios y recomendaciones para asistir al evento en la Plaza Mayor

De acuerdo con el comunicado emitido por Club Cienciano, el ingreso y la concentración de hinchas estará habilitado desde las 17:30 horas (5:30 p.m.). Se recomienda a todos los asistentes acudir con anticipación para ubicar un buen lugar dentro del perímetro establecido en la Plaza Mayor.

Asimismo, la institución cusqueña hizo un firme llamado a la cordura y al buen comportamiento ciudadano. Para garantizar la seguridad de las familias, jóvenes y niños que acudan a la cita deportiva, está estrictamente prohibido el consumo y la comercialización de bebidas alcohólicas en la zona del evento. Autoridades locales y serenazgo desplegarán un operativo de control en los accesos al centro histórico.

“Unamos nuestros corazones”: El emotivo mensaje de Cienciano a su hinchada

Con la consigna de revivir las mejores épocas internacionales del club, la publicación oficial de Cienciano encendió la ilusión de la afición cusqueña:

“¡Nuestro sueño continúa! Unamos nuestros corazones en un solo aliento y vibremos todos en pantalla gigante”, fue el emotivo mensaje publicado junto a la gráfica promocional del choque entre el ‘Papá’ y Montevideo City Torque.

La fe del hincha está intacta, recordando las memorables gestas continentales del año 2003, por lo que se prevé una masiva concurrencia que colmará cada rincón de la Plaza Mayor.

El antecedente victorioso: Más de 5 mil hinchas ante Botafogo

Esta no es la primera vez en la presente edición de la Copa Sudamericana 2026 que la dirigencia de Cienciano organiza una transmisión pública de esta magnitud. Durante la fase de octavos de final, el club habilitó un despliegue similar para el choque de vuelta frente a Botafogo de Brasil.

En aquella oportunidad, la respuesta del público fue categórica: más de 5 mil personas se abarrotaron en la Plaza Mayor de Cusco para alentar al equipo. El éxito de esa convocatoria motivó a la directiva a replicar la experiencia en este trascendental cruce ante Montevideo City Torque, buscando que el aliento imperial cruce fronteras y llegue hasta el campo de juego.