El cuadro cusqueño vivirá una verdadera fiesta este jueves 17 de septiembre. Conoce el lugar exacto, los horarios de acceso y las restricciones confirmadas por el mismo Cienciano para alentar al equipo en la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Cienciano X)
El cuadro cusqueño vivirá una verdadera fiesta este jueves 17 de septiembre. Conoce el lugar exacto, los horarios de acceso y las restricciones confirmadas por el mismo Cienciano para alentar al equipo en la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Cienciano X)
Por Paolo Valdivia

El ambiente futbolístico en la imperial ciudad del Cusco está al rojo vivo. Cienciano afronta un duelo decisivo por la Copa Sudamericana 2026 frente a Montevideo City Torque de Uruguay en búsqueda de la clasificación a las semifinales del torneo continental. Con el objetivo de unir a toda la fanaticada en un solo aliento, la institución cusqueña oficializó una iniciativa que promete paralizar el centro histórico de la ciudad: la instalación de una pantalla gigante de alta definición para transmitir en vivo y en directo las incidencias del trascendental compromiso continental. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.