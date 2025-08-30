No cabe duda de que Claudio Pizarro es una de las figuras más destacadas y éxitosas del fútbol nacional e internacional. De hecho, pasó mayor parte de su carrera en la Bundesliga, formando parte del Bayern Múnich, donde ganó 18 títulos y fue uno de los máximos anotadores del club. Estos logros le permitió dejar una huella imborrable en el equipo, logrando ganarse el cariño de toda la hinchada local. En ese contexto, pese a que está retirado del fútbol profesional, el peruano fue protagonista de un divertido video donde pusieron a prueba sus preferencias gastronómicas en la que resaltó su plato preferido. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

CLAUDIO PIZARRO ELIGE A SU PLATO PREFERIDO EN UN DIVERTIDO VIDEO

A pesar de que Claudio Pizarro dejó oficialmente el fútbol profesional en 2020, él ha dejado una marca imborrable en el Bayern Múnich, club en el que militó entre 2001 y 2007, y luego entre 2012 y 2015. Cuando formó parte del conjunto bávaro conquistó múltiples títulos, entre ellos la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions League. Con más de 300 partidos disputados y 125 goles marcados, el deportista peruano es considerado un ídolo y actual embajador de la institución alemana.

Por ello, el tiktoker alemán Viet Chau no dudó en grabar un divertido video junto al ‘Bombardero de los Andes’, en el que el deportista peruano tuvo que elegir entre uno de los platos típicos de Alemania. Sin embargo, no esperó que al final del ping-pong de preguntas el influencer lo pusiera a prueba, pues lo hizo escoger entre el schweinshaxe, un tradicional platillo alemán con abundante manteca de cerdo asada, y el popular ceviche peruano. “¿Schweinshaxe o ceviche?”, preguntó.

Lejos de pensarlo dos veces o tomarse su tiempo para escoger su plato preferido, el exdelantero de la selección peruana respondió con firmeza el ceviche. Esta respuesta desató risas y generó un buen ambiente entre los presentes, dejando en evidencia que Claudio Pizarro mantiene su preferencia por la gastronomía peruana, pese a haber residido muchos años en el país europeo. Por su parte, los hinchas peruanos no tardaron en reaccionar a sus declaraciones, generando una serie de comentarios positivos en redes sociales.

¿QUÉ BIENES TIENE CLAUDIO PIZARRO?

A través de “América Hoy”, se presentó un informe acerca de las propiedades y negocios que tiene Claudio Pizarro donde revelaron que tiene autos de lujo, restaurante y hasta caballos de carrera. Durante los años de carrera como futbolista formó parte de grandes clubes europeos, como el Bayern Munich o Chelsea, el exseleccionado nacional ha sabido invertir su dinero, logrando colocar, junto a Christian Meier, un restaurante nikkei Osaka en Miami, Estados Unidos.

Según el programa de América TV, son alrededor de 70 mil dólares al mes que genera este establecimiento que recibe a muchas personas amantes de este tipo de comidas. Asimismo, el ‘Bombardero de los Andes’ tiene una gran pasión por los caballos, pues ha sabido canalizarlos contando con múltiples establos ubicados en Inglaterra, Alemania y Perú. El exdelantero cría y vende estos caballos de carrera entre 143 mil y 200 mil dólares, siendo otro ingreso extra para Pizarro.

Aunque, eso no es todo, ya que respecto a sus viviendas, el exjugador del Bayern Munich cuenta con una gran mansión en Alemania cotizada en 3 millones de dólares, lo cual indica su gusto por la exclusividad y comodidad. Por último, en el magazín mencionaron que tiene un gusto por coleccionar autos de alta gama, como un Audi A6 de 70 mil dólares, Audi RS 7100 de 80 mil dólares, Audi Q7260 valorizado en 120 mil dólares y hasta un Audi Q7260 de 200 mil dólares.