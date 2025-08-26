Alianza Lima empató sin goles en su visita al estadio Monumental de Ate en el clásico del último domingo ante Universitario. Sin embargo, el rendimiento del club blanquiazul fue muy criticado por su misma hinchada, quienes esperaban una presentación más acorde al gran momento que viven en la Copa Sudamericana. En este contexto, Coki Gonzales, conocido periodista deportivo, criticó de manera irónica lo hecho por el equipo de Néstor Gorosito ante los cremas.

“¿Sabes cuántas veces tocó la pelota Alianza en el área de la ‘U’? Cuatro veces, imagínate. Cuatro veces es nada. Claro, es nada, nada, nada”, dijo en primera instancia Gonzales en Latina Deportes.

Fernando Egúsquiza, el otro panelista de dicho espacio, dijo lo siguiente: “Además esa no es la imagen de Alianza, Alianza nos ha dejado otra imagen. Por eso es que terminamos tan fastidiados con el partido, porque la verdad no hubo ataques de parte de Alianza, no hubo remates al arco”.

¿Cómo fue el clásico entre Universitario y Alianza Lima?

Ambos clubes llegaban a este clásico con la necesidad de ganar los tres puntos. Sin embargo, como suelen ser estos duelos, se hizo un partido más peleado que jugado. Pese a ello, Universitario tuvo hasta tres situaciones claras que pudieron vulnerar el arco del equipo victoriano. Con este resultado, los de Ate se mantienen como líderes del torneo, mientras que los ‘íntimos’ quedaron a tres unidades del primer lugar.

Resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Viernes 22 de agosto

- Ayacucho FC vs Deportivo Binacional (Cancelado)

- Juan Pablo II 0-0 Cusco FC (Finalizado)

Sábado 23 de agosto

- Sporting Cristal 2-2 UTC (Finalizado)

- Los Chankas 2-1 Sport Boys (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 1-2 Alianza Universidad (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 1-1 Sport Huancayo (Finalizado)

Domingo 24 de agosto

- ADT 2-2 Melgar (Finalizado)

- Cienciano 1-0 Atlético Grau (Finalizado)

- Universitario 0-0 Alianza Lima (Finalizado)

Programación de la fecha 8 del Clausura

Viernes 12 de septiembre

13:00 UTC vs. Ayacucho FC

15:15 Sport Huancayo vs. Chankas CYC

Sábado 13 de septiembre

13:00 Sport Boys vs. Comerciantes Unidos

15:15 Alianza Atlético vs. Juan Pablo II

19:00 Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

Domingo 14 de septiembre

12:30 Alianza UDH vs. Cienciano

15:00 Melgar vs. Universitario

17:30 Cusco FC vs. Sporting Cristal

Qué es la Liga 1

La Liga 1 de Perú es la máxima categoría del fútbol profesional en el país. Reúne a los clubes más importantes del territorio nacional y se disputa cada año con un sistema de competencia que puede incluir torneos como Apertura y Clausura, así como fases de playoffs para definir al campeón. Además de la lucha por el título, los equipos también compiten por clasificar a torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, lo que convierte a la Liga 1 en un torneo clave para el desarrollo y la proyección del fútbol peruano.

Más allá del aspecto deportivo, la Liga 1 también tiene un papel importante en lo cultural y económico, ya que moviliza a miles de hinchas en todo el país y representa una plataforma de exposición para jóvenes talentos. A lo largo de su historia, ha sido escenario de clásicos intensos, momentos históricos y el surgimiento de grandes figuras del balompié nacional.