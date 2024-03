Colombia vs Brasil EN VIVO y ONLINE | La ronda final del Sudamericano Femenino Sub-17 está cada vez más cerca y Brasil vs Colombia se realizará este jueves 28 de marzo del 2024 a las 4:00 p.m. (hora local de Perú y Colombia) y 6:00 p.m. (horario local de Brasil), el campeonato trae una nueva contienda futbolística que tendrá lugar en el estadio Ypané, ubicado en Paraguay. ¿Dónde ver, Colombia vs Brasil EN VIVO por el Sudamericano Femenino Sub-17? Si estás interesado en seguir la transmisión será dará a través de DirecTVSports y desde Colombia a través de las señales HD2 de Caracol y RCN. No te pierdas el partido que enfrentará a los dos primeros equipos de la tabla del cuadrangular final.

