Colombia vs Ecuador EN VIVO | Conoce aquí todos los detalles para sintonizar el Sudamericano Femenino Sub-17, este domingo 31 de marzo del 2024 se enfrentan las selecciones de Ecuador y Colombia a las 4:00 p.m. (horario local de Perú, Colombia y Ecuador). La contienda futbolística tendrá lugar en el estadio Ypané, ubicado en Paraguay. ¿Dónde ver Colombia vs Ecuador EN DIRECTO? El partido será emitido a través de la señal de DirecTVSports y para sintonizarlo desde Colombia podrás seguirlo a través de la señal de Caracol HD2 y la página de Gol Caracol. No te pierdas este duelo crucial en el que Colombia buscará remontar en la tabla y llegar a la gran final y Ecuador luchará por superar o mantener su posición y puntaje.

