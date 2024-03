Colombia vs Paraguay EN VIVO y EN DIRECTO | Sigue aquí el partido por el Sudamericano Femenino Sub-17 : fecha, horario y cómo seguir el partido. Este lunes 25 de marzo del 2024 se enfrenta la selección colombiana y la paraguaya en una de los tres partidos de la ronda final del torneo, la contienda será a las 6:30 p.m. (horario local de Perú y Colombia) y a las 8:30 p.m. (horario local de Paraguay). Las selecciones femeninas se enfrentan en el estadio Ypané en Paraguay. ¿En qué canal transmiten el Sudamericano Femenino Sub-17? Para ver EN VIVO el Colombia vs Paraguay podrás hacerlo desde la señal de DirecTV y a través de Caracol HD2 y la web de Gol Caracol desde Colombia. No te pierdas la primera fecha de la ronda final del Sudamericano sub-17.

