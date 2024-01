Luis Advíncula es uno de los máximos referentes en la selección peruana. El lateral derecho, debido a su gran cantidad de partidos, y el sacrificio mostrado en cada uno de ellos, es uno de los jugadores que más simpatía despierta entre el hincha de la Bicolor. No obstante, pese a que tuvo un comienzo difícil, también ha sabido ganarse el respeto de la fanaticada de Boca Juniors, club en el que milita actualmente. En este contexto, el ‘Rayo’ se refirió a la relación que tiene con Juan Román Riquelme, ídolo y actual presidente de la institución xeneize.

¿Cómo es la relación de Luis Advíncula con Juan Román Riquelme?

Advíncula se presentó en el programa La Lengua, el cual se transmite por YouTube. Es en este espacio en donde el futbolista fue consultado sobre qué tan fluida es la comunicación con Riquelme. “Es una relación de respeto mutuo. Es uno de los pocos hombres que me inhibe. Hablar con él es muy complicado. (...)”, dijo en primera instancia el exCristal.

Luego, el exJuan Aurich añadió: “Él me trató muy bien desde el minuto uno. Antes de llegar me habló con respeto porque yo estaba jugando la final de ascenso y me dijo: ‘Tranquilo, hablamos luego de la final’. Entonces, yo estoy muy contento ahí”.

¿Qué piensa Riquelme de Advíncula?

Riquelme siempre se ha mostrado muy satisfecho con el juego de Advíncula en Boca, por eso en más de una ocasión ha destacado su juego ante el periodismo. “Advíncula se merece que lo ovacione toda la cancha de Boca. Con este tema del racismo, la gente no se animó a cantarle ‘olé, olé, negro, negro’. Hay mucha gente que no lo canta por eso. Ojalá explote la cancha el próximo partido y se animen a cantarla porque él está feliz y él se lo ganó”, comentó en su momento el ex10 de Boca.

Esto dijo la novia de Luis Advíncula al ser consultada sobre si está embarazada

Las vacaciones de fin de año acabaron para la mayoría de futbolistas sudamericanos que ya integran la pretemporada de sus respectivos equipos como es el caso de Luis Advíncula, el lateral derecho de Boca Juniors que indirectamente se ha visto envuelto en una polémica mediática a raíz de la actitud con la cual Camila Castellán respondió a preguntas vinculadas a un presunto embarazo que no fueron de su agrado.

Muy asidua a las redes sociales, y sobre todo Instagram, la pareja del ‘Rayo’ publicó el 2 de enero, unas fotografías donde aparece vestida de manera muy elegante con un tono esmeralda en lo que parece ser una iglesia, pero un detalle saltó a la vista de algunos usuarios que sin presagiar el tipo de respuesta que recibirían, lanzaron preguntas relacionadas a un posible estado de gestación.

“Está embarazada? o me parece”, comentó un internauta que de manera casi inmediata obtuvo respuesta por parte de Camila Castellán, quien grabó un video para negar que esté esperando un hijo de Luis Advíncula, y en otras capturas, explotar por lo que ella considera inapropiado e incómodo.

Mediante la grabación publicada en historias de Instagram, la joven argentina dijo que le da “bronca que se gasten en comentar eso”, y además que no era la primera vez que esa parte de su apariencia estuviera expuesta a los dimes y diretes.

De manera graciosa, Camila Castellán dijo con respecto al supuesto embarazo que solo había “comido la entrada” en clara alusión a su contextura, y “debería estar más naturalizado tener panza, o sea no todas nacemos con abdomen plano”, puntualizó.

