Paolo Guerrero es uno de los jugadores más emblemáticos de la actual selección peruana. El experimentado delantero viene jugando una Eliminatoria más con la Bicolor y tiene el objetivo de clasificar al segundo Mundial de su carrera. En este contexto, el atacante fue entrevistado recientemente y dejó varias declaraciones interesantes. Él fue consultado sobre su relación con Claudio Pizarro y, generando gran sorpresa, contestó lo siguiente.

¿Cómo es la relación entre Paolo Guerrero y Claudio Pizarro? Esto dijo el ‘Depredador’

El ‘Depredador’ expresó que tiene un gran respeto y admiración por el ‘Bombardero de los Andes’, pese a que ya no se hablan. “Lo he dicho varias veces, no hablo con Claudio hace mucho tiempo. Nada, siempre lo he dicho, tengo un respeto hacia Claudio y siempre lo voy a respetar. Es un jugador que le ha dado mucho al fútbol y al Perú. Ha dejado su nombre bien marcado en Europa. Creo que siempre el respeto va a estar ahí”, comentó el exBayern Múnich en el podcast La Lengua.

Asimismo, Guerrero fue consultado sobre si desearía volver a tener una relación de amistad con Pizarro. “Obvio. Lo he dicho en otras oportunidades también. Yo considero que no le hice nada a Claudio. Yo no me meto con nadie aquí ni con nadie fuera. Soy muy perfil bajo”.

Recordemos que Paolo y Pizarro jugaron juntos en la selección peruana y en Bayern Múnich. Además, ambos fueron muy amigos. Sin embargo, como dijo Guerrero, la relación entre ambos no es la mejor actualmente.

Paolo Guerrero: la emotiva respuesta que dio tras ser consultado sobre cuándo se retirará

Paolo Guerrero dio una entrevista bastante comentada en julio del año pasado. En conversación con ESPN, al goleador le preguntaron si pensaba mucho en el retiro del fútbol. La respuesta del exFlamengo sorprendió a los panelistas.

“El fútbol es mi vida, el día a día, no pienso dejarlo… ¿Cómo voy a dejarlo? Me afecta, no quiero hablar de eso. Lo hablo con mi mujer y sabe lo que me cuesta pensar y decir que me queda poco tiempo”, señaló muy conmovido el capitán de Perú.

Asimismo, el actual capitán de la selección peruana agregó: “Estuve mucho tiempo parado porque me lesioné la rodilla. Me afectó mucho psicológicamente. La etapa del doping también (previo al Mundial Rusia 2018), no podía ir al estadio ni visitar a mis compañeros en ningún club. Estaba fuera del ámbito profesional y lo volví a vivir con la lesión que tuve”.

¿Jugaría por Universitario o Sporting Cristal? Esto dijo Paolo Guerrero

En diálogo exclusivo con RPP, durante diciembre del 2023, el ariete con casi 40 años a cuestas aceptó abordar diversos temas, y uno de ellos, sin duda, iba a estar vinculado al cuadro íntimo, y la posibilidad que alguna vez existió de poder convertirse en el flamante fichaje del equipo que dirigía Guillermo Salas en aquel entonces.

Tras contar detalles acerca del acercamiento que tuvo con los blanquiazules durante el 2023 y hablar sobre un eventual rechazo dirigencial, Paolo Guerrero mostró determinación al afirmar que en Perú “por el único equipo que jugaría es Alianza Lima”.

Paolo Guerrero: en qué clubes jugó

Bayern Múnich (2002-2006)



Hamburgo (2006-2012)



Corinthians (2012-2015)



Flamengo (2015-2018)



Inter de Porto Alegre (2018-2021)



Avaí (2022)



Racing Club (2023).



LDU (2023)



