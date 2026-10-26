Hay trofeos que resumen una carrera entera en unos segundos: el instante en que un futbolista escucha su nombre, avanza hacia el escenario y levanta el premio que lo consagra como uno de los mejores del mundo. El Balón de Oro pertenece a esa categoría. Su silueta dorada recorre las portadas, las transmisiones deportivas y las fotografías que quedan para la historia, pero detrás de su apariencia deslumbrante existe un proceso que rara vez ocupa los titulares. La pieza que tantos jugadores sueñan con sostener no nace de una fábrica industrial ni está hecha enteramente del metal precioso que parece representar. Su creación depende de la destreza de artesanos especializados, de técnicas tradicionales de la joyería francesa y de una serie de detalles que convierten cada ejemplar en un objeto estrechamente ligado a la historia del fútbol.

La casa francesa detrás del trofeo más codiciado del fútbol

Para conocer el origen del galardón hay que trasladarse a París, donde trabaja Mellerio, una histórica casa de joyería vinculada a la elaboración del Balón de Oro desde sus primeras ediciones, en la década de 1950. Su participación conecta uno de los reconocimientos deportivos más prestigiosos del planeta con un oficio artesanal que exige precisión, paciencia y dominio del trabajo con metales.

La elaboración no consiste simplemente en reproducir la figura de una pelota y cubrirla de un acabado brillante. Cada componente debe trabajarse con cuidado para que la estructura conserve su forma, las uniones queden integradas y los relieves reproduzcan la apariencia de un balón de fútbol. En ese recorrido intervienen distintas especialidades de la orfebrería, cuyos resultados deben encajar en una única pieza.

El secreto de su apariencia dorada: no está hecho de oro macizo

A primera vista, el trofeo parece una esfera fabricada completamente con oro. Sin embargo, su estructura es más compleja: el Balón de Oro se construye a partir de dos semiesferas de latón, un material que permite moldear el cuerpo metálico y trabajar sus detalles antes de aplicar el acabado final.

Una vez formada la esfera, la superficie recibe un baño de oro que le proporciona el color característico por el que es reconocida en todo el mundo. El resultado combina la apariencia de un objeto precioso con una estructura elaborada mediante diferentes procedimientos técnicos. Así, buena parte de su atractivo visual depende tanto del trabajo sobre el metal como de la calidad del acabado.

La composición tampoco termina en la esfera. El galardón descansa sobre una base de pirita, un mineral que destaca por sus reflejos metálicos y su tonalidad dorada. Este soporte debe prepararse para ajustarse a la estructura superior, de manera que ambos componentes formen una pieza equilibrada. La combinación de materiales es uno de los aspectos que distinguen al trofeo de una simple figura decorativa.

Cerca de 100 horas de trabajo para dar forma al galardón

La elaboración del Balón de Oro requiere alrededor de 100 horas de trabajo artesanal y comienza aproximadamente seis meses antes de la ceremonia de entrega, según la información atribuida a Mellerio. El calendario anticipado permite desarrollar cada fase con el cuidado necesario y completar el objeto antes de que llegue el momento de conocer al ganador.

El proceso arranca con la unión de las dos mitades de latón mediante soldadura. Después, el cincelador interviene para marcar manualmente los relieves que ejecutan los 32 paneles de la clásica pelota. Esta labor demanda especial atención, ya que las líneas deben distribuirse de forma precisa sobre la superficie y conservar la apariencia reconocible de una pelota.

Una vez terminados los relieves, la esfera pasa por las etapas de pulido y preparación para el dorado. El objetivo es conseguir una superficie uniforme que destaque los detalles y permita que el acabado final tenga el brillo esperado. No es una tarea menor: cualquier irregularidad puede afectar la apariencia de una pieza cuya imagen se observa en fotografías y transmisiones de todo el mundo.

El último detalle que convierte al Balón de Oro en una pieza única

Cuando la estructura está lista, llega el momento de incorporar las inscripciones que identifican el premio. El grabado incluye el logotipo de France Football, el año correspondiente a la edición y el nombre del futbolista distinguido. Este último elemento se añade una vez conocido el resultado, por lo que la personalización queda vinculada directamente al ganador de cada temporada.

La etapa final consiste en montar la esfera dorada sobre la base de pirita y revisar que todos los componentes presenten el acabado adecuado. Solo entonces queda preparada la pieza que será entregada durante la ceremonia. Aunque el público suele concentrarse en el anuncio del vencedor, el trofeo que aparece en sus manos es el resultado de meses de preparación y de un trabajo que combina conocimientos tradicionales con una identidad visual reconocida internacionalmente.

En cuanto a su peso, sus dimensiones y su precio, conviene distinguir los datos confirmados de las cifras que circulan en internet. Ni la organización del premio ni Mellerio publican oficialmente todos esos detalles, por lo que afirmaciones como que pesa exactamente siete kilos o que tiene un valor de unos pocos miles de euros deben tomarse con cautela. Su importancia, en cualquier caso, no depende únicamente de cuánto metal contiene o cuánto podría costar, sino del significado deportivo que representa. Para quien lo recibe, ese objeto dorado simboliza una temporada excepcional; para quienes lo fabrican, es la culminación de un trabajo artesanal que empieza mucho antes de que el mundo conozca el nombre del próximo ganador.