Por Redacción EC

Hay trofeos que resumen una carrera entera en unos segundos: el instante en que un futbolista escucha su nombre, avanza hacia el escenario y levanta el premio que lo consagra como uno de los mejores del mundo. El Balón de Oro pertenece a esa categoría. Su silueta dorada recorre las portadas, las transmisiones deportivas y las fotografías que quedan para la historia, pero detrás de su apariencia deslumbrante existe un proceso que rara vez ocupa los titulares. La pieza que tantos jugadores sueñan con sostener no nace de una fábrica industrial ni está hecha enteramente del metal precioso que parece representar. Su creación depende de la destreza de artesanos especializados, de técnicas tradicionales de la joyería francesa y de una serie de detalles que convierten cada ejemplar en un objeto estrechamente ligado a la historia del fútbol.

Merlín IA

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