La selección peruana Sub 17 terminó su participación en el Mundial de Vóley 2026 en el puesto 13 y dejó sensaciones positivas pese a las críticas recibidas durante el torneo. Tras regresar de Chile, Cecilia Tait analizó el desempeño de las jóvenes voleibolistas y señaló algunos aspectos que, desde su perspectiva, deben mejorar para que puedan competir en mejores condiciones y afrontar futuros campeonatos con mayor preparación. Entre sus declaraciones, la histórica deportista sorprendió al plantear una alternativa relacionada con la estatura de las jugadoras, propuesta que rápidamente llamó la atención por tratarse de una medida poco habitual en el deporte. Descubre qué propuso Cecilia Tait, por qué considera importante trabajar este aspecto y qué dijo sobre el futuro de la selección peruana.

¿QUÉ PROPUSO CECILIA TAIT PARA LAS JUGADORAS PERUANAS?

Cecilia Tait consideró que la diferencia de talla frente a selecciones como Estados Unidos representa una dificultad para las peruanas. La exvoleibolista, quien mide 1.83 metros, comparó su estatura con la de las estadounidenses que obtuvieron la medalla de oro, cuyas jugadoras alcanzarían alrededor de 1.90 metros.

En ese contexto, planteó una polémica alternativa durante una entrevista con La Cátedra Deportes. “¿Por qué no comenzamos a elaborar la vitamina de crecimiento? La gran estrella del fútbol (Lionel Messi) lo ha hecho. ¿Por qué no comenzamos? Más allá de las competencias, estas chicas tienen que crecer. Este es el momento para ponerles unas inyecciones”, manifestó.

¿QUÉ DIJO TAIT SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA SELECCIÓN SUB 17?

La histórica integrante de la selección nacional respaldó a las jóvenes y destacó el trabajo realizado durante el campeonato internacional. “Me encantaron, han hecho su trabajo y estoy feliz de poner medallas”, expresó Tait, quien participó en la ceremonia de premiación.

Asimismo, pidió evitar una presión excesiva sobre las menores debido a su edad. “Para subir al podio se necesitan más de diez años y ellas tienen trece o catorce”, sostuvo.

¿CUÁLES FUERON LAS PRINCIPALES DIFICULTADES DE PERÚ, SEGÚN TAIT?

Tait identificó la poca experiencia internacional como otro factor que habría limitado al equipo durante el Mundial. Desde su perspectiva, las jugadoras necesitan enfrentarse con mayor frecuencia a rivales de otros países para adquirir experiencia y mejorar su rendimiento.

“No pidamos peras al olmo porque nos faltó competencia”, afirmó la exdeportista al referirse a la preparación del conjunto peruano antes del torneo.

¿QUÉ DESTACÓ TAIT DE LAS JUGADORAS PERUANAS?

Pese a las dificultades, Tait resaltó la unión del grupo y la confianza mostrada durante el campeonato. Consideró que existe talento suficiente para proyectar a algunas integrantes hacia categorías superiores.

“El equipo es unido y confía en sí mismo. Les falta un poco más, pero tienen mucho potencial”, señaló. También planteó que algunas deberían empezar a entrenar con la Sub-19 y posteriormente acercarse al combinado mayor para continuar con su formación.

Selección peruana Sub 17 de vóley. | Foto: CSV

¿QUÉ DIJO SOBRE LAS CRÍTICAS A LAS JUGADORAS?

Tait cuestionó los comentarios negativos contra las menores y recordó que ellas deben combinar sus entrenamientos con sus estudios escolares. “Hay que darles espacio, dejarlas tranquilas y no presionarlas tanto”, manifestó.

La exvoleibolista también recordó los sacrificios de su propia generación y sostuvo que los resultados requieren tiempo. “No están preparadas para ganar todavía, pero no es justo maltratarlas”, afirmó.

¿POR QUÉ TAIT PARTICIPÓ EN LA PREMIACIÓN DEL MUNDIAL?

La presencia de Tait en la ceremonia también generó cuestionamientos, pero ella explicó que su participación estuvo relacionada con su trayectoria y su vínculo con el movimiento olímpico. “Como miembro del COI y MVP, el FIB ha decidido que quienes tuvieron una trayectoria exitosa entreguen medallas”, indicó.

La ‘Zurda de Oro’ aseguró que disfrutó representar nuevamente al Perú y destacó el cariño que recibió de los aficionados peruanos durante su estadía en Chile, según informa Infobae.

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