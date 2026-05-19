Brasil se robará, como es costumbre en este tipo de certámenes, toda la atención en el Mundial 2026. Con Neymar liderando la lista de convocados y acompañado por una nueva camada de figuras, la ‘Canarinha’ intentará recuperar el trono mundial y poner fin a una sequía que ya supera los veinte años sin títulos en la máxima cita del fútbol. La próxima Copa del Mundo marcará un antes y un después en la historia del torneo. Por primera vez participarán 48 selecciones y la competencia se desarrollará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, países que albergarán un formato renovado y una mayor cantidad de partidos. En medio de ese escenario, el pentacampeón mundial vuelve a instalarse entre las selecciones con mayores opciones de pelear por el campeonato gracias al peso de su historia y la calidad de su plantel. Aquí te contaremos cuándo y contra quién debuta en este certamen.

Con Neymar convocado: ¿cuándo, a qué hora y contra quién debuta Brasil en el Mundial 2026?

Brasil ya tiene definido el grupo que afrontará en la primera etapa del Mundial 2026. La selección sudamericana formará parte del Grupo C, donde iniciará su camino con la misión de avanzar sin complicaciones hacia las rondas eliminatorias del torneo. De acuerdo con el calendario oficial difundido por medios deportivos internacionales, el equipo brasileño hará su estreno el sábado 13 de junio desde las 5 p.m. (hora peruana) frente a Marruecos, en uno de los encuentros más esperados del arranque de la Copa del Mundo.

Estos son los partidos confirmados de Brasil en la fase de grupos:

Brasil vs Marruecos – Sábado 13 de junio de 2026

Brasil vs Haití – Viernes 19 de junio de 2026

Brasil vs Escocia – Miércoles 24 de junio de 2026

Partidos de Brasil en el Mundial 2026 con hora y día confirmados

Brasil ya tiene definido el grupo que afrontará en la primera etapa del Mundial 2026. La selección sudamericana formará parte del Grupo C, donde iniciará su camino con la misión de avanzar sin complicaciones hacia las rondas eliminatorias del torneo. De acuerdo con el calendario oficial difundido por medios deportivos internacionales, el equipo brasileño hará su estreno el sábado 13 de junio desde las 5 p.m. (hora peruana) frente a Marruecos, en uno de los encuentros más esperados del arranque de la Copa del Mundo.

Lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbache) y Weverton (Gremio).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma).

Mediocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) y Lucas Paquetá (Flamengo).

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr. (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) y Vinícius Jr. (Real Madrid).

¿Contra quién jugaría Brasil si clasifica a octavos de final?

Finalizar en el primer lugar del Grupo C podría darle a Brasil una ruta menos complicada en la fase de eliminación directa, aunque el nuevo sistema del Mundial 2026 elevará considerablemente la dificultad de la competencia desde las primeras instancias decisivas.

La próxima Copa del Mundo reunirá a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Avanzarán a la siguiente ronda los dos mejores de cada serie, además de los ocho terceros con mejor rendimiento, lo que abrirá la puerta a cruces más impredecibles y exigentes.

Bajo este formato, la selección brasileña podría quedar emparejada rápidamente con potencias europeas o sudamericanas incluso antes de cuartos de final. Por ese motivo, conseguir resultados sólidos desde el debut será clave para asegurar una ubicación estratégica en el cuadro y evitar enfrentamientos de alto riesgo en etapas tempranas.