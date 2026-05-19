Por Kenyi Peña Andrade

Brasil se robará, como es costumbre en este tipo de certámenes, toda la atención en el Mundial 2026. Con Neymar liderando la lista de convocados y acompañado por una nueva camada de figuras, la ‘Canarinha’ intentará recuperar el trono mundial y poner fin a una sequía que ya supera los veinte años sin títulos en la máxima cita del fútbol. La próxima Copa del Mundo marcará un antes y un después en la historia del torneo. Por primera vez participarán 48 selecciones y la competencia se desarrollará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, países que albergarán un formato renovado y una mayor cantidad de partidos. En medio de ese escenario, el pentacampeón mundial vuelve a instalarse entre las selecciones con mayores opciones de pelear por el campeonato gracias al peso de su historia y la calidad de su plantel. Aquí te contaremos cuándo y contra quién debuta en este certamen.