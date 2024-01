Andrés Mendoza es uno de los jugadores que más simpatía despierta entre los fanáticos del fútbol peruano. El ‘Cóndor’, quien jugó durante mucho tiempo en Europa y en la selección peruana, recientemente debutó como comentarista deportivo en ‘Desmarcados’, un nuevo programa de YouTube en el que se analizan los diversos sucesos del fútbol peruano. Aquí te contamos mucho más sobre este nuevo proyecto que genera expectativa entre los hinchas.

Mauricio Loret de Mola es el periodista que lidera este nuevo espacio deportivo. Recordemos que él fue parte del programa ‘A Presión’, el mismo que viene siendo un verdadero éxito en YouTube. En este caso, Mendoza y otros exjugadores de Universitario y Alianza Lima lo acompañarán en la mesa.

¿Cómo fue presentando Andrés Mendoza en ‘Desmarcados’?

En la primera edición del programa, la cual se dio este lunes 22 de enero, Mauricio presentó de la siguiente manera al exfutbolista del Brujas de Bélgica: “Este señor me hizo pararme del asiento, pelota al espacio, año 2003, un tal Alessandro Nesta le miraba el número de camiseta porque no lo pudo alcanzar, estadio San Siro, 1-0, ¿Gol de quién? Del que vamos a presentar. No sé si veamos a ver a un peruano marcar en Champions League. Acá no tiene que pedir disculpas, acá estamos para valorar lo que hizo en su carrera, delanteraso, con ustedes el gran Andrés ‘Cóndor’ Mendoza”.

Mendoza ingresó al set sonriendo y respondió así: “Gracias por la invitación de estar acá, primera vez que voy a hacer esto, esperemos que salga todo bien, gracias a todos”.

(Foto: Captura 'Desmarcados')

‘Cóndor’ Mendoza debuta como comentarista deportivo: ¿con qué exfutbolistas de Universitario y Alianza Lima comparte mesa?

Los otros panelistas que estarán y son símbolos de la ‘U’ y Alianza son Mauro Cantoro y Herny Quinteros, respectivamente. El exdelantero crema fue bicampeón con los cremas en 1998 y 1999. El ‘Pato’, por su parte, fue campeón nacional con la camiseta blanquiazul en 2001 y 2003. Completa el elenco la comunicadora Darinka Zumaeta.

Quinteros tuvo gran paso por Alianza Lima. (Foto: GEC)

El 'Toro' es muy recordado por los hinchas cremas. (Foto: Universitario)

¿Cómo fue el gol fallado de Andrés Mendoza ante Ecuador?

En un encuentro válido por las Eliminatorias al Mundial de Alemania 2006, Mendoza, que en aquel entonces era figura en el Brujas de Bélgica, no anotó el tanto que hubiera significado la igualdad 2-2 ante Ecuador.

La cuestionada jugada comenzó con un pase preciso de Roberto Palacios a Mendoza. El veloz atacante nacional dejó en el camino al arquero rival, pero frente al arco, tras intentar disparar con la parte externa de su pierna izquierda, pateó al aire.

Vale destacar que, en caso hubiera ganado Perú aquel partido, no le otorgaba el pase directo a la Blanquirroja al Mundial de Alemania, aunque claro, hubiera significado un gran triunfo que lo acercaba a dicho objetivo.

¿Qué dijo Andrés Mendoza del gol fallado ante Ecuador?

“Ese gol que me fallé no era decisivo como para clasificar a un Mundial. Faltaba mucho que recorrer en esas Eliminatorias con Autuori de entrenador”, manifestó el ‘Condor’ Mendoza en 2015 a El Comercio.

