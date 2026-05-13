La expectativa por la próxima cita mundialista ya se siente con fuerza en todo el territorio nacional. A medida que se acerca la Copa del Mundo 2026, la afición peruana empieza a prepararse para vivir una edición que apunta a ser una de las más grandes y mediáticas de la historia del fútbol. El nuevo formato ampliado y la magnitud de su organización han incrementado el interés de los seguidores, que buscan no perderse ningún detalle del desempeño de sus selecciones favoritas. En ese ambiente de entusiasmo creciente, el evento se perfila como una experiencia deportiva de alcance global que reunirá a millones de espectadores en distintos países. En el escenario local, la expectativa ha crecido aún más luego de definirse el esquema de distribución de los derechos televisivos del torneo. La cobertura del evento estará dividida entre distintos servicios, lo que abrirá un abanico de alternativas para los aficionados en todo el país. De esta manera, el público podrá elegir entre la transmisión por suscripción a través de operadores de cable y las emisiones disponibles en señal abierta, en una competencia directa por captar la mayor audiencia durante la próxima cita mundialista.

¡Confirmado! Estos son los canales que pasarán el Mundial 2026 en Perú y los encuentros que se podrán ver GRATIS en señal abierta

Para seguir cada momento del torneo sin perder detalle, resulta fundamental identificar los medios que tendrán a cargo la transmisión oficial. En ese sentido, ya se han definido las señales y servicios digitales que contarán con los derechos para emitir el evento dentro del país.

A continuación, se detalla el listado de opciones habilitadas para el territorio nacional, donde los aficionados podrán sintonizar los encuentros a través de distintas plataformas y canales autorizados.

Quienes quieran acceder a una cobertura integral del torneo podrán optar por el servicio internacional DirecTV, que mediante su plataforma digital DGO tendrá la emisión exclusiva de todo el campeonato.

Los usuarios suscritos a esta alternativa tendrán la posibilidad de seguir en directo cada uno de los 104 encuentros, con transmisión en alta definición y acceso completo a la programación del certamen.

En el caso de la señal abierta, la cobertura estará a cargo de América Televisión, que llevará el torneo de forma gratuita a los hogares del país. Esta cadena ofrecerá una programación parcial del certamen, permitiendo el acceso a una selección de partidos clave.

En total, se ha previsto la transmisión de 40 encuentros, que incluyen 25 duelos correspondientes a la fase inicial, además de seis compromisos de los dieciseisavos de final y cuatro encuentros de los octavos. A ello se suman dos partidos de cuartos de final, ambas semifinales y la gran definición del campeonato.

No obstante, dentro de esta parrilla no estará incluido el encuentro por el tercer puesto, que no formará parte de la señal emitida por este medio.

Los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza

Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega

Francia, Senegal, Irak y Noruega Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Argentina, Argelia, Austria y Jordania Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia

Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

¿Hasta cuándo se juega la fase de grupos del Mundial 2026?

El arranque del certamen mundialista está programado con la etapa de grupos, que se disputará entre el jueves 11 de junio y el sábado 27 de junio de 2026, marcando el inicio oficial de la competencia.

Una vez concluida esta primera fase, el torneo dará paso a los dieciseisavos de final a partir del 28 de junio, etapa que abrirá el tramo de eliminación directa donde los equipos comenzarán a jugarse su permanencia en el campeonato.