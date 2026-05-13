Por Redacción EC

La expectativa por la próxima cita mundialista ya se siente con fuerza en todo el territorio nacional. A medida que se acerca la Copa del Mundo 2026, la afición peruana empieza a prepararse para vivir una edición que apunta a ser una de las más grandes y mediáticas de la historia del fútbol. El nuevo formato ampliado y la magnitud de su organización han incrementado el interés de los seguidores, que buscan no perderse ningún detalle del desempeño de sus selecciones favoritas. En ese ambiente de entusiasmo creciente, el evento se perfila como una experiencia deportiva de alcance global que reunirá a millones de espectadores en distintos países. En el escenario local, la expectativa ha crecido aún más luego de definirse el esquema de distribución de los derechos televisivos del torneo. La cobertura del evento estará dividida entre distintos servicios, lo que abrirá un abanico de alternativas para los aficionados en todo el país. De esta manera, el público podrá elegir entre la transmisión por suscripción a través de operadores de cable y las emisiones disponibles en señal abierta, en una competencia directa por captar la mayor audiencia durante la próxima cita mundialista.