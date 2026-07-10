La expectativa por la final del Mundial 2026 sigue creciendo y ahora la FIFA sorprendió a los aficionados con la confirmación oficial de los artistas que protagonizarán el histórico espectáculo del medio tiempo, una novedad que se verá por primera vez en una Copa del Mundo. Luego del anuncio de Justin Bieber como el más reciente integrante del cartel, quedó definida una alineación que reúne a grandes figuras de la música internacional, un reconocido director de orquesta, un famoso coro y queridos personajes infantiles. Además del espectáculo para millones de espectadores, la presentación impulsará una iniciativa destinada a mejorar el acceso a la educación de niños de diferentes países. Conoce quiénes integran el elenco oficial del show, cuándo se realizará esta esperada presentación y cómo avanza el Mundial 2026 rumbo a la gran final.

¿QUÉ ARTISTAS PARTICIPARÁN EN EL SHOW DEL MEDIO TIEMPO DE LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

La FIFA confirmó el elenco definitivo que animará el espectáculo del entretiempo de la final del Mundial 2026. Los artistas e invitados anunciados son:

Madonna

Shakira

BTS

Justin Bieber

Gustavo Dudamel

Coldplay junto al coro PS22

Burna Boy

Los personajes de Sesame Street y The Muppets

La presencia de Justin Bieber fue la incorporación más reciente y terminó de completar una lista integrada por estrellas de distintos géneros musicales, además de invitados especiales que buscarán ofrecer un espectáculo pensado para una audiencia global.

La producción del espectáculo estará a cargo de Global Citizen en alianza con Live Nation y Done + Dusted, según informa CNN.

Justin Bieber se presentará en el espectáculo del medio tiempo del Mundial 2026. | Foto: EFE / Difusión / Composición EC

¿CUÁNDO SERÁ EL ESPECTÁCULO Y QUÉ OBJETIVO TENDRÁ?

La presentación se llevará a cabo durante el descanso de la final del Mundial, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium. El espectáculo tendrá una duración de 11 minutos y representará la primera ocasión en que una final de la Copa del Mundo incluya un show de medio tiempo.

Más allá del entretenimiento, la iniciativa también busca respaldar al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, un programa destinado a ampliar el acceso a la educación y a generar oportunidades relacionadas con el fútbol para niños en diferentes partes del mundo.

La FIFA informó que el fondo benéfico ya superó los 50 millones de dólares recaudados. Parte de esos recursos proviene de la venta de entradas del Mundial 2026, ya que por cada boleto vendido se destina un dólar a este programa social.

El MetLife Stadium albergará la final de la Copa del Mundo 2026 este 19 de julio. (Crédito: Lokman Vural Elibol / Anadolu via AFP) / LOKMAN VURAL ELIBOL

¿CÓMO AVANZA EL MUNDIAL 2026 ANTES DE LA GRAN FINAL?

Mientras se acerca el partido decisivo, el torneo ya entra en su recta final. Francia se convirtió en la primera selección clasificada a las semifinales luego de derrotar por 2-0 a Marruecos. En tanto, España y Bélgica definirán otro boleto, mientras que Noruega enfrentará a Inglaterra y Argentina buscará avanzar frente a Suiza. Con el cuadro de eliminatorias casi completo, cada encuentro será decisivo para conocer a los equipos que disputarán el título mundial.

¿DÓNDE VER EN VIVO LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026?

Los aficionados cuentan con distintas opciones para seguir en directo la recta final del Mundial 2026. La transmisión completa del torneo está disponible a través de DSports, canal que posee los derechos oficiales de emisión. Quienes prefieran ver los encuentros por internet pueden hacerlo mediante DGO y Paramount+, mientras que algunos partidos también están disponibles en Disney+, a través de la señal de ESPN incluida en su plan Premium.

En Perú, algunos compromisos también pueden verse de manera gratuita. América TV confirmó la transmisión en señal abierta de los encuentros entre España y Bélgica, así como Argentina y Suiza. Además, el canal emitirá las dos semifinales y la gran final del Mundial 2026. Estos partidos también estarán disponibles mediante la plataforma América tvGO y, en determinados casos, a través de los espacios digitales del medio.