¡Confirmados! Ellos serán los artistas que encenderán el show del medio tiempo de la final del Mundial 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
¡Confirmados! Ellos serán los artistas que encenderán el show del medio tiempo de la final del Mundial 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por José Templo

La expectativa por la final del Mundial 2026 sigue creciendo y ahora la FIFA sorprendió a los aficionados con la confirmación oficial de los artistas que protagonizarán el histórico espectáculo del medio tiempo, una novedad que se verá por primera vez en una Copa del Mundo. Luego del anuncio de Justin Bieber como el más reciente integrante del cartel, quedó definida una alineación que reúne a grandes figuras de la música internacional, un reconocido director de orquesta, un famoso coro y queridos personajes infantiles. Además del espectáculo para millones de espectadores, la presentación impulsará una iniciativa destinada a mejorar el acceso a la educación de niños de diferentes países. Conoce quiénes integran el elenco oficial del show, cuándo se realizará esta esperada presentación y cómo avanza el Mundial 2026 rumbo a la gran final.

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