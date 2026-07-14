Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal, volvió a convertirse en una de las imágenes más emotivas del Mundial 2026 durante la clasificación de España a la final. (Fuente: La Stampa)
Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal, volvió a convertirse en una de las imágenes más emotivas del Mundial 2026 durante la clasificación de España a la final. (Fuente: La Stampa)
Por Redacción EC

La selección española confirmó su candidatura al título después de imponerse con autoridad a Francia en las semifinales. Mientras los jugadores celebraban sobre el césped, las cámaras enfocaron a las tribunas y captaron una escena que rápidamente conquistó internet: el pequeño Keyne festejando con una mezcla de alegría, emoción y orgullo por el logro de su hermano mayor Lamine Yamal.