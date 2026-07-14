La selección española confirmó su candidatura al título después de imponerse con autoridad a Francia en las semifinales. Mientras los jugadores celebraban sobre el césped, las cámaras enfocaron a las tribunas y captaron una escena que rápidamente conquistó internet: el pequeño Keyne festejando con una mezcla de alegría, emoción y orgullo por el logro de su hermano mayor Lamine Yamal.

¿Quién es Keyne, el hermano que conquistó a los aficionados?

Con apenas tres años, Keyne se ha convertido en una de las figuras más queridas del Mundial fuera de las canchas. Desde el inicio del torneo, las transmisiones televisivas lo muestran celebrando los goles de España con bailes, gestos y expresiones que han despertado la simpatía de millones de personas alrededor del mundo.

Tras el pase a la final, una fotografía del pequeño abrazando con emoción a Lamine Yamal dio la vuelta al mundo. La imagen fue compartida miles de veces en redes sociales y muchos aficionados la calificaron como una de las postales más entrañables del campeonato, reflejando el fuerte vínculo familiar que existe entre ambos hermanos.

Lamine Yamal y una relación especial con su hermano

El joven delantero del FC Barcelona nunca ha ocultado el cariño que siente por Keyne. En distintas entrevistas ha contado que mantiene una relación muy cercana con él y que cada celebración junto a su hermano tiene un significado especial. Incluso ha confesado que verlo feliz en las tribunas le produce una motivación extra antes y después de cada partido.

Durante este Mundial, las cámaras han buscado constantemente las reacciones del pequeño debido a la enorme popularidad que ha alcanzado. Sus ocurrencias, sonrisas y festejos se han convertido en un fenómeno viral que incluso ha sido destacado por medios internacionales, consolidándolo como uno de los personajes más carismáticos de la Copa del Mundo.

La emoción del hermano de Lamine 🥹❤️ pic.twitter.com/0BheCzEOcD — Iniestazo (@INIE8TAZO) July 14, 2026

Una historia que va más allá del fútbol

La clasificación de España a la final quedará marcada por el gran nivel mostrado por Lamine Yamal, una de las figuras del torneo. Sin embargo, el emotivo abrazo con su hermano recordó que detrás de cada futbolista también existe una historia familiar que acompaña los momentos más importantes de su carrera.

Mientras España se prepara para disputar el partido más importante del Mundial 2026, la imagen de Lamine y Keyne continúa recorriendo el mundo. Para muchos aficionados, esa escena representa el lado más humano del fútbol: la alegría compartida en familia, el orgullo por los sueños cumplidos y la emoción de vivir juntos un momento que ya forma parte de la historia del deporte.

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