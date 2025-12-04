Con capacidades exorbitantes e imponentes, los 16 estadios escogidos por parte de la FIFA para la disputa de la Copa del Mundo 2026, se presentan como las espectaculares sedes que albergarán los 104 partidos del emblemático certamen, y desde el partido inaugural hasta la gran final. Por primera vez en la historia de dicho evento, 3 países terminarán organizándolo, y mediante la habilitación de recintos cuya infraestructura llama la atención en cuanto a aforo y tecnología de punta se refiere para recibir a las mejores selecciones del planeta.

ESTOS SON LOS 16 IMPONENTES ESTADIOS DONDE SE DISPUTARÁ LA COPA DEL MUNDO 2026, SEGÚN FIFA

Cada vez resta menos para el inicio de una nueva Copa del Mundo, en esta ocasión la vigésima tercera edición del torneo que por primera vez contará con 48 equipos y 3 países anfitriones de los cuales se desprenden 16 futuristas e imponentes estadios.

Los recintos que albergarán la máxima cita disputada por las mejores selecciones del planeta, ya cuenta con aprobación de parte de la FIFA, siendo México, Canadá y Estados Unidos las naciones que llaman la atención debido a la tecnología de punta ofrecida mediante las siguientes sedes:

CANADÁ

- Toronto Stadium / Aforo: 45 mil

Estadio inaugurado en 2007, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos y uno de los 32avos.

El recinto cuenta con “techo cubierto estilo Premier League y tribunas empinadas en cada extremo del campo”.

- BC Place (Vancouver) / Aforo: 54 mil

Estadio inaugurado en 1983, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos, y otro correspondiente a los octavos de final.

MÉXICO

- Estadio Azteca / Aforo: 83 mil

Estadio inaugurado en 1966, y donde se disputarán 3 partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos, y otro correspondiente a los octavos de final.

- Estadio Akron (Guadalajara) / Aforo: 48 mil

Estadio inaugurado en 2010, y donde se disputarán 4 partidos de la zona de grupos.

“Construido en terreno elevado y con un diseño esférico similar al coliseo, el Guadalajara Stadium es sin duda uno de los lugares más llamativos que albergarán partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026″, refiere dicho ente rector sobre la sede mexicana.

- Estadio BBVA (Monterrey) / Aforo: 53 mil 500

Estadio inaugurado en 2015, y donde se disputarán 3 partidos de la zona de grupos y uno de los 32avos.

“El equipo mexicano Monterrey juega su fútbol en esta maravilla moderna, equipada con soluciones energéticas compactas y equipos de bajo voltaje”, puntualiza la FIFA entorno a características de dicha sede mexicana.

ESTADOS UNIDOS

- Atlanta Stadium / Aforo: 75 mil

Estadio inaugurado en 2017, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos, otro correspondiente a los octavos de final, y uno más por semifinales.

- Boston Stadium / Aforo: 65 mil

Estadio inaugurado en 2002, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos, y otro correspondiente a los cuartos de final.

“Una vez completado, el estadio contará con la pantalla de video de alta definición más grande del país al aire libre (que mide 22,000 pies cuadrados), 50,000 pies cuadrados de espacios de hospitalidad y funciones cerrados con vidrio, conectividad de 360 grados entre todos los niveles del estadio y más”, refiere la FIFA entorno a proyecto de renovación de dicha sede estadounidense.

- Dallas Stadium / Aforo: 94 mil

Estadio inaugurado en 2009, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos, dos de los 32avos, otro correspondiente a los cuartos de final, y uno más por semifinales.

- Houston Stadium / Aforo: 72 mil 220

Estadio inaugurado en 2002, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos, y otro correspondiente a los octavos de final.

El recinto cuenta con “techo retráctil”, y es “famoso por su sección ‘Bull Pen’ que alberga la sección más ruidosa de los aficionados locales del equipo de fútbol americano Houston Texans”.

- Kansas City Stadium / Aforo: 73 mil

Estadio inaugurado en 1972, y donde se disputarán 4 partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos, y otro correspondiente a los cuartos de final.

- Los Angeles Stadium / Aforo: 70 mil

Estadio inaugurado en 2020, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos, dos de los 32avos, y otro correspondiente a los cuartos de final.

- Miami Stadium / Aforo: 65 mil

Estadio inaugurado en 1987, y donde se disputarán 4 partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos, otro correspondiente a los cuartos de final, y uno más por el tercer puesto.

“El recinto ofrece entretenimiento de primer nivel y demuestra su versatilidad al acoger una gran variedad de eventos, entre los que se incluyen seis Super Bowls, la NFL Pro Bowl de 2010, El Clásico de Miami, grandes conciertos y partidos de fútbol internacional”, remarca la FIFA acerca de la importancia de dicha sede norteamericana.

- New York New Jersey Stadium / Aforo: 82 mil 500

Estadio inaugurado en 1987, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos, otro correspondiente a los octavos de final, y uno más por la gran final.

- Philadelphia Stadium / Aforo: 69 mil

Estadio inaugurado en 2003, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos, y uno de los octavos de final.

- San Francisco Bay Area Stadium / Aforo: 71 mil

Estadio inaugurado en 2014, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos, y uno de los 32avos. de final.

- Seattle Stadium / Aforo: 69 mil

Estadio inaugurado en 2002, y donde se disputarán 4 partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos, y otro correspondiente a los octavos de final.

El recinto cuenta con una “forma de herradura única con un extremo norte abierto para dar una impresionante vista del horizonte de Seattle”.

Con respecto a la realización de la Copa del Mundo 2026 que pasará a disputarse en los 3 países norteamericanos, resulta importante destacar que a falta de la disputa de las repescas, ya son 42 las selecciones clasificadas, y este viernes 5 de diciembre la FIFA dará a conocer precisamente la conformación de cada grupo mediante sorteo llevado a cabo en el Centro Kennedy de Washington D.C., Estados Unidos.

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS A LA COPA DEL MUNDO 2026 Y AQUELLAS QUE DISPUTARÁN EL REPECHAJE CLASIFICATORIO

Desde 1930, el certamen organizado por la FIFA, y que reúne a las mejores selecciones del mundo, representa quizá la más grande fiesta del fútbol, y con miras al centenario, ahora trasciende debido a sobre todo el incremento de equipos clasificados.

Según lo anunciara el presidente del máximo ente rector, Gianni Infantino, la vigésima tercera edición del Mundial que se jugará en Norteamérica, contará con la inédita participación de 48 combinados patrios, siendo hoy 42 aquellos ya con lugar asegurado, mientras los restantes 6 saldrán de dos torneos cortos muy puntuales.

A continuación, y tras la culminación de las respectivas eliminatorias continentales, te compartimos el listado compuesto por todas las selecciones clasificadas hasta el momento a la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

CONMEBOL

- Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay

CONCACAF

- México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones, Panamá, Curazao y Haití

CAF

- Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal

AFC

- Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita

OFC

- Nueva Zelanda

UEFA

- Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España

Como parte del proceso clasificatorio y la ampliación de cupos establecida por parte de la FIFA, hoy son 22 las selecciones de las 6 confederaciones asociadas a máximo ente rector del fútbol, que pasan a conformar emparejamientos ya definidos de la siguiente forma, y con la mira puesta en acceder a cita mundialista norteamericana:

Ruta A de eliminatorias europeas

- Italia vs. Irlanda del Norte

- Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Los ganadores de cada duelo disputarán la gran final que determinará al clasificado (Partido único).

Ruta B de eliminatorias europeas

- Ucrania vs. Suecia

- Polonia vs. Albania

Los ganadores de cada duelo disputarán la gran final que determinará al clasificado (Partido único).

Ruta C de eliminatorias europeas

- Turquía vs. Rumania

- Eslovaquia vs. Kosovo

Los ganadores de cada duelo disputarán la gran final que determinará al clasificado (Partido único).

Ruta D de eliminatorias europeas

- Dinamarca vs. Macedonia del Norte

- República Checa vs. República de Irlanda

Los ganadores de cada duelo disputarán la gran final que determinará al clasificado (Partido único).

TORNEO CLASIFICATORIO INTERCONTINENTAL

- Nueva Caledonia vs. Jamaica

El ganador de esta llave se enfrentará a la República Democrática del Congo.

- Bolivia vs. Surinam

El ganador de esta llave se enfrentará a Irak.

Resulta importante destacar con respecto a la República Democrática del Congo e Irak, que ambos disputarán el pase directo al Mundial 2026 debido a ubicación en ranking FIFA, mientras las localías de eliminatorias europeas figuran determinadas por el mismo motivo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE LLEVARÁN A CABO LAS REPESCAS MUNDIALISTAS 2026?

A nivel global, los hinchas del ‘deporte rey’, y así su país no haya logrado clasificación ni mediante la repesca, esperan con mucha expectativa el inicio de la Copa Mundial de la FIFA disputada por primera vez con 48 selecciones.

Norteamérica se alista para albergar máxima cita del fútbol, siendo México el territorio donde, por ejemplo, el repechaje intercontinental entre los 6 combinados patrios mencionados líneas arriba, terminará llevándose a cabo, y más puntualmente en Guadalajara y Monterrey.

Según lo precisa la FIFA, dicho torneo clasificatorio que cuenta con la participación de Bolivia como clasificado de CONMEBOL, pasará a disputarse durante fechas del 23 al 31 de marzo 2026 aprovechando las jornadas que figuran disponibles para amistosos.

El mismo mes, la UEFA estará definiendo sus últimos 4 cupos rumbo a la Copa del Mundo 2026, quedando las semifinales de las 4 rutas, programadas para el jueves 26, y la final el martes 31.