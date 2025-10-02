Juan Reynoso es un técnico que siempre expresa sus lineamientos sin ningún problema cuando tiene un micrófono al frente. Aunque a veces puede parecer muy directo, esta siempre ha sido la forma de manejarse del exentrenador de la selección peruana. Y, en esta ocasión, el ‘Cabezón’, expresó una contundente conclusión si es que su plantel no se logra ubicar dentro de los cuatro primeros lugares en la Liga 1 2025.

“Yo soy el más enojado por haber perdido puntos al final. Sabemos que esto es un deporte colectivo, sabemos cómo rindió el equipo. Sería poco inteligente de mi parte decir que hemos sido un desastre y no le ganamos a nadie, cuando perdimos 6 puntos de forma ingenua. Jugamos bien. En Tarma debimos ganar, a Garcilaso debimos ganarle y el fin de semana debimos ganar. Son 6 puntos que hoy nos pondrían en cuarto o quinto lugar”, empezó diciendo Reynoso en conferencia.

“Por rendimiento no pasa, pasa por resultados. En mi competencia interna, siento que si no llegamos al cuarto lugar será una derrota, no fracaso porque es una palabra que se ha vulgarizado tanto y no es la esencia de lo que se quiere decir. Si es una derrota... De haber recuperado un equipo que no superaba a los rivales en los últimos meses, y hoy los superamos, pero tampoco estamos ganando. Ese sería un sentimiento de revisar detalles para seguir mejorando”, agregó el ‘Cabezón’.

Recordemos que Reynoso ya estuvo en Melgar, incluso sacándolo campeón nacional en el año de su centenario, por lo que cuenta con el apoyo total de parte de los hinchas del famoso ‘León del Sur’.

Juan Reynoso, fiel a su estilo, se ha mostrado bien exigente con sus dirigidos en Melgar. (Foto: Melgar)

¿Indirecta para alguien? Juan Reynoso y su reflexión sobre la eliminación de Perú en las clasificatorias 2026: “Yo solo jugué 6 partidos, cada quien que se haga responsable”

Reynoso, técnico de Perú en el comienzo de las Clasificatorias, y actualmente en Melgar, dio unas polémicas declaraciones sobre el presente del equipo de todos.

“Yo me hago responsable de lo que me tocó. Yo solo jugué 6 partidos, hicimos pocos puntos, eso hay que reconocerlo, y mi grado de responsabilidad es hasta ahí. Después lo que se vivió en Copa América y los otros dos tercios de Eliminatorias cada quien que se haga responsable”, empezó diciendo el popular ‘Cabezón’ en conferencia de prensa.

En ese contexto, el emblemático estratega no dudó en exigir que cada responsable asuma su parte de culpa por el mal resultado. Además, lanzó un comentario mordaz sobre su inesperada destitución del banquillo de la Bicolor justo en medio de las Eliminatorias.

“Yo tengo mi evaluación, mi diagnóstico. Tuve mis respuestas y soluciones. Ellos pensaron que la solución iba por otro lado. El fútbol y la vida acomoda todo. Cada quien analizará y sacará sus conclusiones. Yo no vengo a sentarme a buscar excusas, pretextos, acusar a terceros... Nunca fue mi estilo”, prosiguió Reynoso.

Por último, el exfutbolista añadió: “Hago mea culpa de lo que me tocó vivir, hacer, pero del desenlace tengo un tercio de culpa o menos. Al final, si fue la peor eliminatoria de la historia, los que tienen que hacerse responsables que levanten la mano como yo lo estoy haciendo. No solo los técnicos o jugadores son culpables. Hay muchos más culpables y responsables. Hay muchos colegas que son igual o más responsables porque históricamente han maquillado las cosas (...)”.

Programación y resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Lunes 29 de setiembre

- UTC 2-0 Los Chankas (Finalizado)

- Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC (Finalizado)

Martes 30 de setiembre

- Sport Huancayo 5-1 Alianza Universidad (Finalizado)

- Juan Pablo II 1-1 ADT (Finalizado)

- Cusco FC 4-0 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

Miércoles 01 de octubre

- Alianza Atlético 0-2 Universitario (Finalizado)

- Alianza Lima 2-1 Atlético Grau (Finalizado)

Jueves 02 de octubre

- Melgar vs Cienciano (19:30 horas / estadio Monumental de la UNSA en Arequipa / L1 MAX)

Descansan: Sport Boys y Comerciantes Unidos