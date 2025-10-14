En los últimos meses, Sergio Peña se ha convertido en uno de los futbolistas más cuestionados, tanto por los hinchas de la selección peruana como por los de Alianza Lima. En partidos importantes, ya sea en el torneo local como en Copa Libertadores, ha sido señalado por no mostrar el nivel esperado en momentos clave. En tanto, tras dejar a ‘La Bicolor’, Ricardo Gareca criticó a los jugadores peruanos que optaron por dejar el fútbol europeo, uno de los más competitivos a nivel mundial, y regresar a la Liga 1. Estas polémicas declaraciones provocaron la respuesta del mediocampista nacional, revelando los motivos de su retorno. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ RESPONDIÓ SERGIO PEÑA A RICARDO GARECA TRAS CRÍTICAS POR DEJAR EUROPA?

La Liga 1 ha visto el regreso de futbolistas nacionales, que por motivos personales o por no tener continuidad, regresaron al torneo local, como Pedro Aquino, Miguel Araujo, Anderson Santamaria, Luis Abram, Sergio Peña, entre otros. Por lo general, estos deportistas decidieron vestir la camiseta de Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Alianza Lima. Por su parte, en una entrevista para el portal “Pase Filtrado”, Ricardo Gareca, ex técnico de la selección peruana, mostró su disconformidad por la decisión que tomaron este grupo de jugadores.

“Me fui y todos los jugadores que estaban en el exterior volvieron. Jugadores de 30 años que podrían seguir afuera y están acá”, dijo a dicho medio. Estas sorpresivas declaraciones generaron la reacción de los hinchas y la prensa deportiva. Incluso, quien no tardó en responderle fue Peña, una de las contrataciones más costosas y uno de los principales refuerzos del plantel blanquiazul. A pesar de las críticas del técnico argentino, el mediocampista de Alianza Lima mostró respeto hacia él, argumentando que le aportó mucho a su carrera profesional. Así también, mencionó que regresó al club debido a que se siente identificado y desea sacar adelante al equipo.

“Está bien, es la opinión de cada uno. Es un entrenador que nos ayudó muchísimo y su opinión se respeta. Yo he vuelto al equipo del cual soy hincha. No volví por ninguna otra razón, para ayudar al club a siempre ser mejor”, sostuvo. Es importante mencionar que, Sergio Peña llegó a integrar equipos europeos como el Granada, CD Tondela, FC Emmen, Malmö FF y el PAOK, además de tener un corto paso por el fútbol peruano con la Universidad San Martín en 2016.

¿CUÁL FUE EL LOGRO DE RICARDO GARECA EN LA SELECCIÓN PERUANA?

Ricardo Gareca es mucho más que un entrenador argentino con trayectoria en el fútbol sudamericano; para el hincha peruano, su nombre está ligado a una de las etapas más memorables del balompié nacional. Asumió el mando de la selección peruana en 2015, en medio de dudas y expectativas moderadas, pero con el tiempo se ganó el respeto de propios y extraños gracias a un estilo de juego ordenado, frontal y competitivo.

Su enfoque disciplinado y su capacidad para potenciar talentos jóvenes transformaron a un equipo sin rumbo en un conjunto sólido que recuperó la fe de una nación futbolera. Bajo su liderazgo, Perú rompió una larga sequía clasificando al Mundial de Rusia 2018 tras 36 años de ausencia y alcanzó la final de la Copa América 2019, logros que lo convirtieron en un referente casi mítico. Más allá de los resultados, Gareca dejó una huella profunda en la identidad futbolística del país, generando un vínculo emocional con la afición que perdura incluso tras su salida en 2022.