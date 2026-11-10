Por Manuel Gomez

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 atraviesa una emocionante recta final, con Sport Huancayo en el primer lugar con 34 puntos, seguido de cerca por Sporting Cristal y Universitario, ambos con 32 unidades en la tabla de posiciones. De hecho, la mínima diferencia entre los equipos mantiene abierta la lucha por el título nacional y convierte cada partido en una oportunidad decisiva para definir al campeón. Sin embargo, no solo está en juego el título del campeonato, sino también los cupos para los torneos internacionales: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana para el 2027. Si bien Universitario de Deportes y Alianza Lima ya aseguraron los dos primeros boletos, otros clubes peruanos todavía tienen posibilidades de clasificar y obtener los cupos restantes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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