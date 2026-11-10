El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 atraviesa una emocionante recta final, con Sport Huancayo en el primer lugar con 34 puntos, seguido de cerca por Sporting Cristal y Universitario, ambos con 32 unidades en la tabla de posiciones. De hecho, la mínima diferencia entre los equipos mantiene abierta la lucha por el título nacional y convierte cada partido en una oportunidad decisiva para definir al campeón. Sin embargo, no solo está en juego el título del campeonato, sino también los cupos para los torneos internacionales: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana para el 2027. Si bien Universitario de Deportes y Alianza Lima ya aseguraron los dos primeros boletos, otros clubes peruanos todavía tienen posibilidades de clasificar y obtener los cupos restantes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ CLUBES PERUANOS TIENEN POSIBILIDADES DE CLASIFICAR A LA COPA LIBERTADORES Y SUDAMERICANA?

A través de las redes sociales oficiales de la organización, Alianza Lima y Universitario de Deportes fueron anunciados como los representantes peruanos que, hasta el momento, disputarán la Copa Libertadores 2027. Sin embargo, si el torneo terminara hoy, FBC Melgar y Deportivo Garcilaso ocuparían los cupos Perú 3 y Perú 4, respectivamente. En tanto, Sporting Cristal, Cusco FC, Cienciano y Sport Huancayo jugarían la Copa Sudamericana.

Asimismo, un eventual escenario de semifinales también será clave para definir los cupos a los torneos internacionales del otro año. Por ejemplo, si Universitario enfrenta a Sport Huancayo, Alianza Lima y los equipos semifinalistas asegurarían su clasificación a la Copa Libertadores, mientras que Melgar o Garcilaso ocuparían el último cupo disponible. Por su parte, Sporting Cristal, Cusco FC y Cienciano disputarían los boletos para la Copa Sudamericana.

No obstante, si el rival de Universitario fuera el equipo cervecero, el panorama sería similar. Es decir, Alianza Lima y los equipos semifinalistas clasificarían a la Libertadores, mientras que Melgar o Garcilaso completarían los cupos. En tanto, Cusco FC, Cienciano y Sport Huancayo competirían por acceder a la Sudamericana, siempre que Alianza Atlético y Los Chankas no ganen sus respectivos encuentros, conforme comparte RPP.

¿QUÉ CONSEJO LE DIO PEDRO GARCÍA A PAOLO GUERRERO EN MEDIO DE SU RECUPERACIÓN?

Paolo Guerrero, una de las figuras de Alianza Lima y quien viene siendo cuestionado por su bajo rendimiento en los últimos meses, viene recuperándose de una fuerte lesión muscular. Frente a ello, a través del podcast ‘Play TV prime’, Pedro García aprovechó para sugerir al delantero que disfrute de la última etapa de su carrera futbolística y se preocupe menos por las críticas. Inclusive, el periodista indicó que el ‘Depredador’ tiene aún la oportunidad de salir campeón con Alianza y arrebatarle el tricampeonato a la ‘U’, con lo que podría retirarse por la puerta grande del club de sus amores.

“Mira, Paolo, te lo digo de verdad. Piénsalo y en realidad goza tu último tiempo de futbolista. Gózalo. Estás extendiendo la carrera; incluso se deslizó que podrías extenderla si Alianza sale campeón hasta la Libertadores del próximo año. Aprovecha levantarte cada mañana siendo el 9 de Alianza Lima, siendo capitán de Alianza Lima. Y goza este camino, esta construcción, esta ruta ganadora que Alianza comenzó en el mes de enero. Alianza en noviembre puede ser campeón nuevamente y tendrás seguramente la posibilidad de festejar de por vida haberte retirado en Alianza Lima jugando en un torneo en el que Alianza recuperó un título que pertenecía a la ‘U’ de tricampeonato. Consejo de pata”, sostuvo.

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