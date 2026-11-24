La Copa Perú 2026 entra en su etapa más emocionante. Después de una intensa jornada de cuartos de final, cuatro equipos consiguieron mantenerse en carrera por el título y el ascenso al fútbol profesional. Unión Minas de Pamputa, ADA Cajabamba, Viargoca FC y Sociedad Tiro 28 serán los protagonistas de las semifinales, que se disputarán este miércoles 25 de noviembre en el estadio Hugo Sotil Yerén, ubicado en Villa El Salvador. La organización confirmó una jornada doble con dos encuentros decisivos, cuyos ganadores accederán a la definición del tradicional torneo nacional.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Perú 2026?

La Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA) confirmó que los dos encuentros correspondientes a las semifinales de la Copa Perú 2026 se disputarán este miércoles 25 de noviembre. A diferencia de otras competiciones que utilizan partidos de ida y vuelta, esta instancia se resolverá en un solo compromiso, por lo que los clubes deberán conseguir la victoria para avanzar a la gran final.

La programación contempla dos partidos durante la misma jornada. El primer encuentro comenzará a las 12:00 del mediodía, mientras que el segundo está previsto para las 3:00 p. m. De esta manera, los aficionados podrán seguir consecutivamente las dos llaves que definirán a los finalistas de la presente edición.

¿Cuáles son los cruces y horarios de las semifinales?

Los enfrentamientos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Hora Partido 12:00 p. m. Unión Minas de Pamputa vs. ADA Cajabamba 3:00 p. m. Viargoca FC vs. Sociedad Tiro 28

El primer boleto a la final se disputará entre Unión Minas de Pamputa, representante de Apurímac, y ADA Cajabamba, equipo de Cajamarca. Ambos conjuntos llegan con la ilusión de conseguir el ascenso y representar a sus respectivas regiones en la definición del campeonato. La segunda llave enfrentará a Viargoca FC, de Arequipa, contra Sociedad Tiro 28, representante de Pasco.

¿Dónde se jugarán las semifinales de la Copa Perú?

Los dos compromisos tendrán como escenario el estadio Hugo Sotil Yerén, en Villa El Salvador, Lima. Este recinto fue elegido por la organización para albergar los encuentros decisivos de la Etapa Nacional, siguiendo el formato establecido para las últimas rondas del campeonato.

La elección de una sede única convierte la jornada en una verdadera fiesta del fútbol de provincias en la capital. Los seguidores de los cuatro clubes tendrán la oportunidad de acompañar a sus equipos en un escenario neutral, donde cada detalle puede marcar la diferencia. Además, el reglamento de la Federación Peruana de Fútbol establece que tanto las semifinales como la final se disputan a partido único en Lima.

¿Cómo clasificaron Unión Minas, ADA Cajabamba, Viargoca y Tiro 28?

Unión Minas de Pamputa fue uno de los primeros equipos en asegurar su clasificación. El conjunto apurimeño superó por 2-0 a Atlético Nacional de Iquitos y confirmó su presencia entre los cuatro mejores de la competición. Por su parte, ADA Cajabamba tuvo que recurrir a la definición por penales para eliminar a Bella Esperanza, después de igualar 0-0 durante el tiempo reglamentario. El equipo cajamarquino se impuso por 4-3 desde los doce pasos.

En los encuentros del domingo 22 de noviembre también se definieron los otros dos semifinalistas. Viargoca FC consiguió su clasificación tras derrotar por 2-0 a Leones de Anccaca, con anotaciones de Bill Pérez y Fabricio Cancapa. En tanto, Sociedad Tiro 28 venció por 2-1 a Sport Machete gracias a un doblete de Renny Luque, mientras que José Hilario marcó para el equipo rival.

¿Qué equipos conseguirán el ascenso a la Liga 2 y Liga 3?

La edición 2026 de la Copa Perú tiene un incentivo especial para los clubes participantes: no solamente está en juego el trofeo nacional, sino también la posibilidad de dar un salto en el sistema del fútbol peruano. Según el formato establecido para esta temporada, el campeón obtendrá el ascenso a la Liga 2 de 2027, mientras que el subcampeón conseguirá un cupo en la Liga 3 del próximo año.

Por ello, los cuatro semifinalistas afrontarán estos compromisos como verdaderas finales anticipadas. Una victoria les permitirá acercarse al objetivo deportivo más importante de la temporada y asegurar su presencia en la definición nacional. Para clubes que representan a regiones como Apurímac, Cajamarca, Arequipa y Pasco, alcanzar una categoría superior también significaría una oportunidad para ganar mayor visibilidad y fortalecer sus proyectos deportivos.