Tras un receso, “Enfocados”, el podcast dirigido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, volvió con todo. En esta ocasión, el entrevistado fue nada menos que Cristian Benavente, quien en la actualidad juega en Sport Boys, pero ha paseado su fútbol por varios clubes a nivel mundial, incluyendo el Real Madrid Castilla. A propósito de ello, el ‘Chaval’ se volvió tendencia tras revelar el sorprendente motivo por el que fichó por Alianza Lima.

Cristian Benavente reveló el sorprendente motivo por el que fichó por Alianza Lima

“En Alianza se me da la posibilidad de jugar Copa Libertadores. En algún momento he querido jugar en Perú, es mi país. Me ofrecieron jugar un año y mi objetivo era mostrarme; intentar volver a la selección”, empezó diciendo el ‘Chaval’ en “Enfocados”.

Luego, ‘Bena’ agregó: “En ese momento la selección estaba en una etapa de transición. Lo vi con buenos ojos, porque para mí la selección es importante y siempre he intentado estar lo mejor posible para ser llamado. Voy a Perú, estoy cerca a la selección, me van a ver. Luego, regreso a Europa”.

Cristian Benavente jugó en Pyramids de Egipto en la temporada 2018/2019. (Foto: Difusión)

¿Cuál es el presente de Cristian Benavente en la Liga 1 2024?

En lo que va del Torneo Clausura, Benavente ha disputado 5 partidos con la camiseta del Sport Boys, camiseta con la que ha acumulado 231 minutos. Lamentablemente, para él y el equipo rosado, todavía no convirtió goles. Cabe mencionar que el rendimiento de Boys también ha sido negativo.

Cuál fue el consejo de Ronaldo que dejó sorprendido a Benavente cuando jugaba en Real Madrid Castilla

El exAlianza Lima reveló en “Enfocados” cómo fue la reunión con la leyenda brasileña. “Esa situación en la que estamos con Ronaldo, porque Zidane y él son muy amigos, y venía a ver los entrenamientos. Por ahí, Zidane le cede la palabra a Ronaldo y le dice ‘dale un consejo a los chicos que te están escuchando y tienen 18 y 19 años”.

Es entonces cuando ‘Bena’ hizo hincapié en la particular recomendación que le dio el ‘Fenómeno’. “Y él dice ‘mira, yo he jugado en los mejores equipos del mundo: Barcelona, Real Madrid, AC Milán e Inter, y solamente les voy a dar un consejo en este mundo del fútbol que va para adelante y atrás, un día estás aquí y otro no. Hagan lo que quieran, salgan de fiesta”.

Cristian Benavente debutó en el Real Madrid Castilla C.F. en el 2012. (Foto: Agencias).

¿Qué dijo Cristian Benavente sobre Zinedine Zidane?

Luego, Benavente detalló cómo fue tener a Zidane de técnico: “Si ves que tu entrenador hace lo que te está pidiendo, no te queda de otra que respetarlo y decir ‘si él lo hace, no puedo decir nada’, porque una persona que predica con el ejemplo, que aquí es complicado, se le tiene que respetar e intentar hacer lo que te dice”.

“Estábamos en el vestuario del (Real Madrid) Castilla sentados y escuchando a dos personas de fútbol como Zidane y Ronaldo, el brasileño. Zidane, que es una persona de pocas palabras, cuando habla hay que escuchar y lo que dice es porque sabe hacerlo, por lo que ha ganado, por la trayectoria, por cómo es como persona. Él te decía ‘esta pelota hay que controlarla y hay que jugarla allí. Dame la pelota, tac y pum’, la ponía allí”, agregó el ‘Chaval’.