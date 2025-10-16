El glamour de Georgina Rodríguez y los récords individuales de Cristiano Ronaldo como futbolista profesional, terminaron cambiando de rumbo para instalarse en un país con costumbres totalmente diferentes, pero el poder adquisitivo suficiente como para recibir a una de las familias más afamadas del mundo. Al respecto, y considerando lo mediática de su relación, ahora llama la atención la posibilidad de que el astro portugués pueda volver a ser padre, y de esa forma la empresaria e influencer originaria de Argentina, traiga al mundo a un nuevo hijo, según lo rumorean diversos medios.

ESTO ES LO QUE SE SABE ACERCA DEL PROBABLE EMBARAZO DE GEORGINA RODRÍGUEZ, LA NOVIA DE CRISTIANO RONALDO

Nuevamente, un hecho puntual llama la atención entorno a la vida de Georgina Rodríguez, y el multimillonario ‘9′ del Al-Nassr saudí, Cristiano Ronaldo, quien según rumores, volvería a ser padre con más de 40 años a cuestas.

Esto último se ha generado luego de la presentación de la popular modelo nacida en Argentina, en la sofisticada Semana de la Moda de París 2025, donde terminó haciendo su aparición con un atuendo que avivó las especulaciones acerca de un probable nuevo embarazo.

Tras la pedida de mano, y publicación del anillo recibido por parte de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez parece estar viviendo un cuento de hadas en el cual un vientre ligeramente abultado hace pensar hoy a medios de prensa y también seguidores de ambas celebridades, que se encontraría gestando para dar a luz a quien sería el sexto hijo en común.

Como invitada especial al desfile de Balenciaga, la empresaria y modelo argentina, hizo gala del glamour que la caracteriza evidenciando un look con tintes nupciales que estaba conformado por saco estructurado con escote en V, botones joya dorados, y una falda lápiz a juego que terminaba realzando no solamente lo esbelta de su figura, sino también un ligero y llamativo volumen en la zona abdominal.

LA DIFERENCIA DE EDAD EXISTENTE ENTRE GEORGINA RODRÍGUEZ Y CRISTIANO RONALDO, EL MUTIMILLONARIO FUTBOLISTA DEL AL-NASSR

La vida entorno al futbolista del Al-Nassr junto a la también modelo e hijos, llama la atención de manera constante, y sobre todo cuando comparten con su comunidad de seguidores, imágenes como aquella protagonizada por millonaria joya a través de la cual ella da a conocer su compromiso rumbo al altar.

Tras la publicación de fotografía donde se muestra anillo mediante redes sociales, diversa información ha empezado a darse a conocer sobre la pareja que conforman Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, y uno de los datos brindados tiene que ver con la diferencia de edad existente entre ambos.

El nacido en la isla portuguesa de Madeira, hoy tiene 40 años luego de celebrarlo el pasado 5 de febrero, mientras la empresaria originaria de Buenos Aires, Argentina, es del 27 de enero de 1994, y por ende actualmente está próxima a cumplir los 32.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo llevan 9 años de relación, y hoy ella anuncia el compromiso que los llevará al altar por primera vez. (Fuente: REUTERS)

A pesar de la casi década que se llevan en cuanto a edad se refiere, la mediática y afamada pareja ha logrado consolidarse como una relación sentimental que tras el “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas” compartido por Georgina Rodríguez mostrando anillo de compromiso, pasará a refrendarse con la celebración de matrimonio mientras gozan de lujos y comodidades viviendo sobre territorio saudí.