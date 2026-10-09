Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús en el centro de la polémica: esto dicen los medios portugueses | Composición EC: @cristiano / @jorgejesus
Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús en el centro de la polémica: esto dicen los medios portugueses | Composición EC: @cristiano / @jorgejesus
Por Redacción EC

La relación entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús atraviesa uno de sus momentos más tensos tras la sorpresiva salida del delantero de la concentración de Portugal y la publicación de un extenso comunicado en el que explicó su versión de los hechos. El futbolista cuestionó al seleccionador, denunció promesas incumplidas y reconoció que se equivocó al marcharse antes del esperado encuentro contra Dinamarca. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre su futuro con el combinado luso y captaron la atención de la prensa deportiva de su país. Mientras algunos diarios destacaron sus sinceras disculpas, otros enfatizaron sus críticas al entrenador. A continuación, te contamos qué dijeron los principales medios portugueses y cuáles fueron los detalles más relevantes de su pronunciamiento.

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