La relación entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús atraviesa uno de sus momentos más tensos tras la sorpresiva salida del delantero de la concentración de Portugal y la publicación de un extenso comunicado en el que explicó su versión de los hechos. El futbolista cuestionó al seleccionador, denunció promesas incumplidas y reconoció que se equivocó al marcharse antes del esperado encuentro contra Dinamarca. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre su futuro con el combinado luso y captaron la atención de la prensa deportiva de su país. Mientras algunos diarios destacaron sus sinceras disculpas, otros enfatizaron sus críticas al entrenador. A continuación, te contamos qué dijeron los principales medios portugueses y cuáles fueron los detalles más relevantes de su pronunciamiento.

¿QUÉ DIJERON LOS MEDIOS PORTUGUESES SOBRE LA POLÉMICA ENTRE CRISTIANO RONALDO Y JORGE JESÚS?

Los principales medios deportivos de Portugal abordaron el conflicto desde diferentes perspectivas. El diario Record publicó el titular “Cristiano Ronaldo cuenta todo y pide disculpas a los portugueses”, destacando que el delantero decidió explicar lo ocurrido y reconocer su responsabilidad por abandonar la concentración.

Por su parte, O Jogo tituló “Cristiano Ronaldo explica: comunicado sobre la polémica con Jorge Jesus y Selección”, centrando la atención en las razones que expuso el atacante. En tanto, A Bola eligió el encabezado “Cristiano Ronaldo pide disculpas a los portugueses y arrasa con Jorge Jesus: explosivo comunicado”, resaltando tanto el arrepentimiento del futbolista como sus cuestionamientos al entrenador.

Finalmente, Maisfutebol resumió el caso con la frase “Ronaldo explica salida de Selección: El seleccionador no cumplió su palabra”. Así, las publicaciones destacaron los distintos aspectos de una controversia que generó repercusión en el entorno deportivo portugués.

¿QUÉ COMPARTIÓ CRISTIANO RONALDO EN SU COMUNICADO?

Mediante un extenso comunicado, publicado el martes 6 de octubre, el atacante explicó que, antes de la concentración con Portugal, había acordado con Jorge Jesús un plan para regular su participación y cuidar su estado físico. Por lo tanto, según su versión, el técnico inicialmente no contemplaba utilizarlo ante Noruega, pero cambió de opinión el mismo día del encuentro.

Durante el almuerzo previo al partido, un asistente se acercó a Ronaldo para comunicarle que el seleccionador quería hablar con él. En esa conversación, Jesús le preguntó si podía jugar 30 minutos. El delantero aceptó y recibió la indicación de estar preparado para ingresar. Sin embargo, aunque calentó desde el descanso durante el encuentro que Portugal ganó por 2-1, nunca fue llamado para entrar al campo.

Ronaldo sostuvo que, posteriormente, se reunió con el entrenador y Simão Coutinho, director deportivo de Al-Nassr. Según relató, acordaron que Jesús aclararía públicamente lo sucedido y admitiría que había sido un error hacerlo calentar sin utilizarlo. No obstante, el futbolista consideró que las declaraciones del técnico no respetaron lo conversado en privado. “Era la segunda vez que rompía mi palabra”, escribió.

Por otro lado, el portugués también reconoció su responsabilidad por abandonar posteriormente la concentración y pidió disculpas a sus compañeros y a los aficionados. Aseguró que aceptará la sanción de la Federación Portuguesa de Fútbol y dejó abierta la posibilidad de volver a competir con su selección. “Estaré disponible, como siempre lo he estado hasta ahora, para competir y ganar con nuestra Selección Nacional”, afirmó.

Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty Images)

¿CÓMO REACCIONÓ JORGE JESÚS TRAS CONOCER EL COMUNICADO?

El seleccionador evitó responder a las acusaciones de Cristiano Ronaldo. El martes por la noche, afirmó que todavía no había leído el comunicado. Sin embargo, este miércoles confirmó que ya conocía su contenido y prefirió centrarse en sus responsabilidades con Portugal. “Leí el comunicado y ahora, como hago todos los días, voy para la Federación a trabajar, pensar en el equipo y en la selección. No tengo nada más que decir”, declaró.

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