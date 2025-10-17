La Liga 1 Te Apuesto 2025 sigue su curso, y se aproxima al final de una temporada que viene liderando Universitario bajo la dirección técnica de Jorge Fossati. A propósito de todo lo concerniente al cuadro crema, hoy llama la atención la viralización del desaforado “No me dejen patear” expresado por parte de Jairo Concha tras anotarle golazo a FBC Melgar, y cuyo audio convertido en tendencia, ha terminado de dar la vuelta al mundo incluso llegando a oídos de la propia Juventus, entre otros reconocidos equipos.

EL GRITO DE JAIRO CONCHA SE VUELVE VIRAL Y SU “NO ME DEJEN PATEAR” DA LA VUELTA AL MUNDO SIENDO USADO POR EQUIPOS COMO LA JUVENTUS

Diversas son las situaciones que pueden convertirse en tendencia a nivel global, y hoy el golazo de Jairo Concha a FBC Melgar, es aquel tanto mediante el cual su “No me dejen patear” ha terminado por dar la vuelta al mundo de manera sorpresiva.

El 14 de setiembre se disputó el duelo entre cremas y rojinegros válido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2025, y a los 23 minutos del primer tiempo, terminaría por producirse la anotación que gracias a frase expresada, actualmente es viral, y equipos como la Juventus y Monterrey de México, la reproducen para generar contenido.

A propósito del “No me dejen patear” que dijo varias veces Jairo Concha tras anotarle golazo de media distancia a FBC Melgar, resultan llamativas las publicaciones realizadas por tanto la ‘Vecchia Signora’ como la selección uruguaya de fútbol que lo replicó para compartir el gol de Ignacio Laquintana a la República Dominicana.

Con respecto al trend viral, resulta importante hacer mención de la Juventus como la reconocida institución europea que también utilizó el audio viral del ‘10′ de Universitario, y en esta oportunidad recordando los remates de larga distancia del argentino Carlos Tévez.

Sin quererlo e idearlo quizá, finalmente la frase de Jairo Concha ha terminado dando la vuelta al mundo, coincidiendo con su gran momento futbolístico vistiendo la casaquilla del cuadro crema con la cual busca obtener el tricampeonato nacional.

ESTOS SON LOS PRÓXIMOS PARTIDOS DE UNIVERSITARIO POR LIGA 1 TE APUESTO 2025

Los últimos partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2025, han empezado a disputarse teniendo a Universitario como gran candidato al título de manera directa.

Con respecto a la recta final de certamen, te contamos que tras el cambio de fecha del duelo ante Sporting Cristal por tema coyuntural vinculado a protestas del 15 de octubre, los ‘merengues’ ahora se alistan a recibir a Ayacucho FC, y dos días después efectivamente enfrentarse al conjunto rimense en el Estadio Nacional.

El lunes 20 Universitario buscará 3 puntos más que lo acerquen al tricampeonato, siendo locales ante los ‘zorros’ dirigidos por Walter Castellanos a partir de las 8.15 de la noche, mientras contra los ‘cerveceros’ el encuentro del jueves 23 figura programado para las 8, y el domingo 26 del mismo mes, terminarán por enfrentarse a ADT desde las 3.30 de la tarde.