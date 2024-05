Universitario no pudo entregarle una nueva alegría a su hinchada en la Copa Libertadores 2024. En un estadio Monumental que vibró a cada minuto, el equipo dirigido por Fabián Bustos igualó 1-1 ante Junior de Barranquilla y, de esta manera, todavía no tiene garantizada su clasificación a octavos de final. Y, en pleno partido, se produjo un hecho particular, pues el narrador de ESPN tuvo un comentario muy curioso en una jugada de Andy Polo.

¿Cuál es el curioso comentario que hizo un periodista de ESPN sobre Andy Polo en el duelo ante Junior por Copa Libertadores?

Mientras el jugador crema gambeteaba en el medio sector del campo de juego, el relator de ESPN jugó con el nombre de Polo e hizo referencia a la película animada Toy Story. “Andy que maneja, sigue Polo. Andy, el mejor amigo de Woody”, señaló el comunicador.





¿Cómo reaccionaron las redes sociales a lo dicho por el narrador de ESPN?

Este hecho provocó la reacción de los cibernautas. “Un desastre el narrador colombiano”, “Polo está pasando un gran nivel”, “Ingenioso el narrador”, “Innecesario y forzado su comentario”, “Nada que ver ese comentario”, fueron algunas de las opiniones de los usuarios de TikTok.

Qué dijo Fabián Bustos sobre el empate de Universitario ante Junior

Fabián Bustos, entrenador de Universitario, destacó el rendimiento de su equipo ante el cuadro colombiano en el primer tiempo. “Creo que fue un buen primer tiempo nuestro, donde creo que superamos al rival, a un gran rival. Nos hacen el gol muy rápido, un golazo, mérito completamente de la pegada de ellos. Después, en el primer tiempo los dominamos, creamos situaciones, los desbordamos y conseguimos el empate”.

Luego, el estratega añadió: . En el segundo tiempo hubo una intensidad enorme, como se juega la Copa Libertadores, a ese ritmo, y creo que los dos equipos sentimos ese esfuerzo. Creo que el resultado fue justo, nosotros no hicimos un gran segundo tiempo, pensábamos hacerlo similar al primero, pero si tuvo que haber un ganador, estuvimos más cerca nosotros”.

Cuándo se enfrentan Universitario vs. Sporting Cristal

La ‘U’ enfrentará a los rimenses el próximo domingo 12 de mayo. Hay mucha expectativa, pues se trata de un duelo que podría definir al ganador del Torneo Apertura. Se espera un lleno total en el estadio Monumental de Ate.

A qué hora juegan Universitario vs. Sporting Cristal

Perú: 6:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Chile: 7:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Qué canal transmite el Universitario vs. Sporting Cristal

Este partido, como la gran mayoría de la Liga 1, será transmitido por el canal L1 Max. Además, podrás seguir los detalles de este encuentro por la página oficial de El Comercio.

Cuáles son los próximos partidos de Universitario en el Torneo Apertura 2024

Fecha 15: Recibir a Sporting Cristal



Fecha 16: Visitar a Cienciano



Fecha 17: Recibir a Los Chankas



Cuáles son los próximos partidos de Cristal en el Torneo Apertura 2024

Fecha 15: Visitar a Universitario



Fecha 16: Recibir a Unión Comercio



Fecha 17: Visitar a Comerciantes Unidos



‘Toro’ Cantoro asegura que Universitario será campeón y el ‘Condor’ Mendza le dio polémica respuesta: “No hables mucho”

Mauro Cantoro y Andrés Mendoza, exfutbolistas de los merengues y celestes, respectivamente, tuvieron una conversación subida de tono que generó comentarios en redes sociales.

En medio de un diálogo que tuvieron el ‘Toro’ y el ‘Cóndor’ en el programa Desmarcados, el segundo le señaló al primero que no hablaba con él cuando propuso hacer una apuesta para ver qué equipo sería campeón. “No, a ti no, yo no estoy hablando contigo”, le dijo Mendoza a Cantoro.

El exdelantero de Brujas de Bélgica volvió a arremeter contra el exUniversitario. “¿Tú también quieres entrar?”. Esto, como era de esperarse, provocó la molestia del exgoleador de los cremas. “Yo sí creo que la ‘U’ va a ser campeón”, respondió Cantoro.

Por último, Mendoza dejó una frase que ‘encendió’ la mesa: “Cuando yo apuesto la ‘U’ contra Cristal nunca pierdo”.