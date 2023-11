Alianza Lima y Universitario de Deportes definirán este miércoles al flamante campeón de la Liga 1 2023. Los dos mejores equipos de la temporada pelearán por quedarse con el tan ansiado título nacional. Recordemos que en el partido de ida el marcador fue 1-1, por lo que la llave está abierta tanto para cremas como para blanquiazules. Sin embargo, cabe resaltar que el trofeo no será el único premio que se llevará el club que gane la final, pues también se adjudicará un jugoso monto económico. Aquí te contamos de cuánto es y otros detalles igual de relevantes.

¿Cuál es el millonario premio que llevará Universitario o Alianza Lima si salen campeón de la Liga 1 2023?

Si bien todavía no hay una cifra oficial de parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sobre el monto de dinero que recibirá el campeón de la Liga 1 2023, se puede saber un aproximado del mismo teniendo en cuenta el premio económico que se llevó Alianza Lima en la última final ante Melgar.

Luego de ganarle a los arequipeños, en la emocionante final nacional de 2022, los blanquiazules se hicieron acreedores a 600 mil dólares por quedar en el primer lugar, mientras que los rojinegros se llevaron 400 mil dólares por ser subcampeones.

Asimismo, es importante hacer mención que ambos clubes han ganado buen dinero por taquilla en esta temporada. Según Infobae, solo en la primera final jugada en el Monumental, la institución de Ate recaudó aproximadamente 5 millones de soles.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el caso de Ángelo Campos?

Fossati también fue consultado sobre la actitud de Ángelo Campos en la previa de la primera final en Ate. Como se recuerda, el portero blanquiazul salió a calentar alzando una bandera de Alianza Lima. “Me causó mucha sorpresa, yo estaba en el vestuario y no vi nada (...). No me gusta hablar de jugadores rivales, pero no entiendo qué buscó, no lo puedo entender y no me imagino a un jugador del plantel nuestro haciendo eso porque se le antojó, por una decisión personal. Puede haber sido en principio una decisión personal, pero nadie viene acá solo y sale solo, siempre tienes un entorno de personas alrededor tuyo, entonces se ve que del otro lado les pareció bien”.

Quién será el campeón de la Liga 1 2023, según la inteligencia artificial: ¿Universitario o Alianza Lima?

Ambos clubes buscarán tocar la gloria. Si bien los dos llegan con números parecidos y muy parejos en los futbolístico, la inteligencia artificial hizo un esfuerzo para ser lo más minuciosamente posible en su análisis y decretar a un eventual campeón de la Liga 1 2023.

Según la información recogida por Latina, la inteligencia artificial señaló que el campeón será Universitario. A continuación, te presentamos sus argumentos:

Forma reciente: Ambos equipos están en buena forma, pero Universitario ha tenido un ligero mejor rendimiento en los últimos partidos.



Lesiones: Ambos equipos tienen algunas bajas importantes por lesión, pero Universitario ha sido menos afectado.



Motivación: Ambos equipos están motivados para ganar el título, pero Universitario podría estar un poco más motivado, ya que busca ganar su primer título de Liga 1 en nueve años», se lee en la respuesta de la Inteligencia Artificial.

