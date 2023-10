¡¡¡𝗧𝗥𝗘𝗠𝗘𝗡𝗗𝗢!!!



Hernán Barcos se acaba de convertir en el jugador con más dobletes en la Liga 1 2023.



⚽️⚽️ vs Unión Comercio

⚽️⚽️ vs Binacional (apertura)

⚽️⚽️ vs D. Garcilaso

⚽️⚽️ vs Carlos A. Manucci

⚽️⚽️ vs Binacional (clausura)



