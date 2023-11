Alianza Lima y Universitario de Deportes juegan esta noche con el objetivo de coronarse como el flamante campeón de la Liga 1 2023. Los dos equipos más populares del país se enfrentarán durante 90 minutos que prometen buen fútbol y emociones en el estadio Alejandro Villanueva. A ambos solo les vale ganar para adjudicarse el título nacional. En este contexto, los merengues llegan a Matute con una estadística que tal vez pocos conocen y les permite ilusionarse con levantar la copa más ansiada del fútbol peruano.

¿Cuál es la estadística que ilusiona a los hinchas de Universitario con ganar la final de la Liga 1 a Alianza Lima?

La ‘U’ no pierde de visita ante Alianza desde el año 2018. Es decir, hace cinco años que los cremas no saben lo que es irse derrotados en esta condición ante su clásico rival. El último triunfo victoriano fue en aquel año por 2-1. Los ‘íntimos’ marcaron con tantos de Gonzalo Godoy y Mauricio Affonso, mientras que el descuento fue de Alberto Quintero.

Desde aquel día, Universitario jugó tres veces de visita ante Alianza y obtuvo dos victorias y un empate. Por lo tanto, los hinchas del club de Ate se ilusionan con mantener la tendencia y salir triunfantes de la casa del eterno rival. El último choque entre ambos en Matute acabó 0-0 y se jugó en el Torneo Clausura de este año. Hay mucha expectativa, pues se trata de dos conjuntos que han logrado los mejores números en esta temporada del fútbol peruano.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el caso de Ángelo Campos?

Fossati también fue consultado sobre la actitud de Ángelo Campos en la previa de la primera final en Ate. Como se recuerda, el portero blanquiazul salió a calentar alzando una bandera de Alianza Lima. “Me causó mucha sorpresa, yo estaba en el vestuario y no vi nada (...). No me gusta hablar de jugadores rivales, pero no entiendo qué buscó, no lo puedo entender y no me imagino a un jugador del plantel nuestro haciendo eso porque se le antojó, por una decisión personal. Puede haber sido en principio una decisión personal, pero nadie viene acá solo y sale solo, siempre tienes un entorno de personas alrededor tuyo, entonces se ve que del otro lado les pareció bien”.

Quién será el campeón de la Liga 1 2023, según la inteligencia artificial: ¿Universitario o Alianza Lima?

Ambos clubes buscarán tocar la gloria. Si bien los dos llegan con números parecidos y muy parejos en los futbolístico, la inteligencia artificial hizo un esfuerzo para ser lo más minuciosamente posible en su análisis y decretar a un eventual campeón de la Liga 1 2023.

Según la información recogida por Latina, la inteligencia artificial señaló que el campeón será Universitario. A continuación, te presentamos sus argumentos:

Forma reciente: Ambos equipos están en buena forma, pero Universitario ha tenido un ligero mejor rendimiento en los últimos partidos.

Lesiones: Ambos equipos tienen algunas bajas importantes por lesión, pero Universitario ha sido menos afectado.

Motivación: Ambos equipos están motivados para ganar el título, pero Universitario podría estar un poco más motivado, ya que busca ganar su primer título de Liga 1 en nueve años», se lee en la respuesta de la Inteligencia Artificial.

Óscar Ruggeri declaró sobre Paolo Guerrero y la renovación de la selección peruana en entrevista con Deporte Total de El Comercio.