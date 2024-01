Hernán Barcos es uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Alianza Lima. Desde que llegó a Perú, en base a goles, el ‘Pirata’ se ha convertido en uno de los mejores fichajes de los victorianos en los últimos años. Y, para felicidad de los fanáticos aliancistas, el argentino seguirá en el plantel para para este 2024. En este contexto, el goleador dio una entrevista en la que contó cuál es su fórmula para mantenerse vigente a los 39 años de edad.

¿Cuál es la fórmula de Hernán Barcos para mantenerse vigente a los 39 años en Alianza Lima?

En una conversación con Perú 21, el ‘Pirata’ mencionó cuál es la manera en la que se cuida y entrena para mantenerse físicamente en óptimas condiciones. “Disciplina, profesionalismo y cuidado. No tomo alcohol, no fumo, como lo que tengo que comer y entreno como un joven de 20 años, así el físico me ayuda. Si tengo que bajar 1 kilo ya no demoro lo mismo que antes, que “se bajaba solo”. Me cuido, para no tener ese exceso, porque ya no soy veloz y, si encima tengo sobrepeso, me va a costar mucho”.

Asimismo, Barcos hizo hincapié en quienes han criticado su liderazgo: “Otros ya estuvieron, pero no pudieron lograr lo que yo hice, lo que yo genero; y eso, obviamente, genera malestar o envidia. Yo sé quién soy y estoy muy tranquilo con lo que hago”.

De otro lado, el exLDU aseguró que pudo llegar a Universitario antes de firmar por Alianza. “Me llamaron y me preguntaron si me interesaba (jugar la Liga 1 y la Libertadores) y yo les dije que estaba abierto a escuchar opciones, pero luego el entrenador (Ángel Comizzo) dijo que yo estaba muy viejo y que quería jóvenes. Él se decidió por otro chico (Alex Valera) y, días después, me llamó Alianza”.

¿Hernán Barcos aceptaría llamado de la selección peruana tras obtener nacionalización? Esto dijo el atacante argentino

Después de su ceremonia de nacionalización como ciudadano peruano, Hernán Barcos fue consultado sobre la posibilidad de ser convocado para la selección peruana en la era de Jorge Fossati.

Aunque prefirió evitar discutir temas deportivos en ese momento, el delantero expresó claramente que aceptaría una convocatoria. Esta breve respuesta sugiere su disposición a representar a Perú en el ámbito futbolístico internacional.

¿Cuántos goles hizo Hernán Barcos con Alianza Lima en este 2023?

Barcos hizo 17 goles en 34 partidos con la camiseta aliancista en esta campaña. Cabe mencionar que el argentino continuará con el cuadro blanquiazul para la temporada 2024.

Quién es Hernán Barcos

Hernán Barcos, nacido el 11 de abril de 1984 en Bell Ville, Córdoba, es un futbolista y empresario argentino nacionalizado peruano. Juega como delantero centro y actualmente forma parte del Alianza Lima de la Primera División del Perú. Barcos fue internacional con la selección de fútbol de Argentina en cuatro ocasiones.

En la actualidad, ostenta el título de máximo goleador extranjero en la historia del Alianza Lima y es el máximo goleador histórico de la Copa Sudamericana con 19 goles.

