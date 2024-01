Si bien todavía falta tiempo, hay mucha expectativa por lo que será el Mundial 2026 a realizarse en Canadá, Estados Unidos y México. Será una edición especial del torneo más importante de la historia del fútbol. Sin embargo, pese a que se vienen jugando las diversas Eliminatorias en los distintos continentes para ver quiénes clasifican, ya se conoce cuál es la primera selección eliminada y que no tiene chance de acceder a la próxima Copa del Mundo.

¿CUÁL ES LA PRIMERA SELECCIÓN ELIMINADA ANTES DEL MUNDIAL 2026?

La primera escuadra que no podrá ser parte de la fiesta futbolística del Mundial de Norteamérica es Guam, que salió derrotado por 3-1 en el global ante Singapur en la primera ronda de las fases clasificatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Por lo tanto, no tendrá más alternativa que disfrutar por televisión la siguiente Copa del Mundo.

Cabe destacar que Guam es una selección de tercer orden en Asia, pues se ubica en el puesto 201 del ranking FIFA, además forma parte de una isla de Estados Unidos en Micronesia. Tampoco es que había mucha ilusión de parte de sus hinchas debido a su historial: nunca se clasificó a una Copa Asiática ni a ningún Mundial. Su máximo éxito deportivo fue haber obtenido un triunfo y un empate en los Juegos del Pacífico, aunque claro, tampoco pudo pasar a la siguiente etapa.

¿QUÉ OTRAS SELECCIONES SE QUEDARON SIN MUNDIAL 2026?

Por ahora, hay otros países que no han tenido chance de clasificar a la siguiente Copa del Mundo. Tras quedar fuera Guam, se suman a la lista Mongolia (perdieron por un global de 2-0 ante Afganistán), Camboya (1-0 abajo en el acumulado ante Pakistán), Sri Lanka (1-4 ante Yemén), Timor Oriental (0-7 ante Taiwán), Macao (1-5 vs. Myanmar), Islas Maldivas (1-2 contra Bangladesh), Laos (1-2 vs. Nepal), Bután (2-4 ante Hong Kong) y Brunei (duro 0-12 contra Indonesia), todos pertenecen a la AFC.

Es importante mencionar que la siguiente competencia de la FIFA tendrá lugar en Canadá, Estados Unidos y México; además, contará con 48 selecciones clasificadas y se jugarán 104 partidos, 40 más que en el formato anterior, y la duración será de 40 días, entre el 8 de junio y el 19 de julio.

¿CUÁNTAS SELECCIONES CLASIFICAN AL MUNDIAL 2026?

Son un total de 48 equipos a nivel mundial que son los que tienen la oportunidad de clasificar a la próxima edición de la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Sudamérica: 6 plazas y media

6 plazas y media Asia: 8 plazas y media

8 plazas y media África: 9 plazas y media

9 plazas y media Norte, Centroamérica y el Caribe: 6 plazas y media

6 plazas y media Europa: 16 plazas

16 plazas Oceanía: 1 plaza y media

¿CÓMO SE JUGARÁ LA FECHA 9 Y 10 DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS?

OCTUBRE 2024

Fecha 9:

Perú - Uruguay

Venezuela - Argentina

Bolivia - Colombia

Chile - Brasil

Ecuador - Paraguay

Fecha 10:

Uruguay - Ecuador

Colombia - Chile

Brasil - Perú

Paraguay - Venezuela

Argentina - Bolivia

