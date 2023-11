Reimond Manco ha llamado la atención por sus contundentes opiniones en su nueva faceta de comentarista deportivo. El popular ‘Rey’, junto al periodista Horacio Zimmermann, conducen un programa de este corte en YouTube llamado Cojo y Manco. A propósito de ello, el exAlianza Lima tuvo polémicas declaraciones sobre la situación que viene atravesando Juan Reynoso en la selección peruana. Aquí te contamos qué dijo exactamente.

¿Cuál fue el pedido que le hizo Reimond Manco a Juan Reynoso tras derrota de Perú ante Venezuela por Eliminatorias?

“Creo que la relación hinchas, técnico y jugadores ahorita está rota. Juan ha destruido lo que en muchos años se formó y se hizo. Cuando rompes un vaso, así lo pegues no va a quedar igual”, señaló Reimond en el programa Cojo y Manco.

Asimismo, el exJotita añadió: “Tuvo la oportunidad y no la aprovechó, le fue mal. Uno siempre tiende a ser caballero y a tener dignidad, como lo hizo el entrenador de Chile Eduardo Berizzo. Cuando algo no funciona, tienes que ser consciente”.

Por último, Manco le hizo un pedido al ‘Cabezón: “Si él es agradecido y quiere a su patria de verdad, debería renunciar y no esperar a que lo saquen para cobrar. Puedes llegar a un acuerdo, nadie dice que se vaya sin un dólar. Te vas bien, porque tu carrera sigue. Lo que yo creo es que no lo va a hacer, pero si lo hace, yo lo aplaudo. Aparte sería una muestra de humildad. No tengo nada en contra de Juan, pero las cosas no han funcionado y lo mejor sería que dé la cara”.

Reimond Mancó y su dura acusación contra un jugador de Alianza Lima: “es el cáncer”

En medio de un diálogo con Zimmermaan sobre el rendimiento de Alianza Lima en la última final ante Universitario, en la que los ‘íntimos’ cayeron 2-0, Manco señaló que hay un futbolista que no le hace bien al vestuario aliancista.

“Siempre la pita se corta por el lado más débil. Ya lo critiqué a Mauricio Larriera, pero ahora no es que lo vaya a defender. Ya no es novedad que esté ‘Chicho’ Salas y lo saquen, que venga otro y pase lo mismo. Puede ser que la molestia es general y no necesariamente es con el técnico. El problema no pasa por el entrenador, sino por uno o dos jugadores que te tiren el grupo y para su conveniencia”, comenzó diciendo Manco.

Luego, el exAlianza Lima añadió: “La estoy dejando picando, porque he estado en un camerino. La molestia y el grupo está partido, pero no por el entrenador que venga, porque puede venir Guardiola y será igual”.

Por último, Reimond aseguró lo siguiente: “Mi punto de vista es que hay un jugador que es el cáncer y entrenador que venga no va a funcionar porque mientras no lo saques, eso va a seguir igual”.

¿Quién es Reimond Manco?

Manco fue seleccionado el mejor jugador del Sudamericano Sub-17 en Ecuador 2007 y disputó el Mundial de dicha categoría. Tras ser figura, Manco fue adquirido por el PSV Eindhoven el 9 de febrero del 2008. Antes de llegar a Holanda, el peruano hizo su debut oficial a nivel profesional en el torneo peruano con Alianza Lima, donde demostró algunas de sus virtudes que lo hicieron ser elegido por encima de James Rodríguez como el futbolista más destacado en la mencionada competencia de menores.

El PSV tiene la costumbre de contratar delanteros jóvenes con gran futuro. Esto pasó en casos como los de los brasileños con Ronaldo, Romario y, salvando las distancias del caso, también con Jefferson Farfán en el 2004.

No queda duda que Manco apuntaba a ser una de las promesas del fútbol peruano y de la selección peruana que ya había empezado mal la Eliminatoria con los castigos a Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Andrés Mendoza y Santiago Acasiete por el escándalo en el Hotel Golf Los Incas. El joven de apenas 17 años era una esperanza ante los malos resultados.

Lamentablemente, Manco nunca despegó como se esperaba. Tuvo un paso discreto por múltiples clubes del extranjero. En el fútbol peruano tuvo buenos momentos, pero en ninguno pudo ser regular y, debido a algunos problemas extradeportivos, jamás se transformó en la ‘estrella’ que prometía ser.

Óscar Ruggeri declaró sobre Paolo Guerrero y la renovación de la selección peruana en entrevista con Deporte Total de El Comercio.