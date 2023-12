Leao Butrón es recordado como uno de los arqueros más queridos por los hinchas de Alianza Lima. Una vez que se retiró del fútbol profesional, fiel a su estilo, no ha dejado de defender la camiseta blanquiazul ante los micrófonos y en redes sociales. En este contexto, en las últimas horas ha sido protagonista luego de publicar un polémico mensaje en X (antes Twitter). Sin embargo, en esta ocasión fue el mismo Jean Ferrari, administrador de Universitario, quien contestó dicha publicación.

¿Cuál fue el polémico mensaje de Leao Butrón en Twitter y qué le respondió Jean Ferrari?

“Así que tienen coliseo propio, como no van a tener si no le pagan a nadie, meten cabeza a todos, hasta gente humilde ya falleció y ni eso les mueve un pelo para pagar lo que deben, meten cabeza por millones a empresas, no van a meter por unos cuantos miles a familias. Estafadores”, escribió Butrón en su cuenta de X.

Ante lo publicado, fue el mismo Ferrari que no tardó en responderle. “Leao Butrón ahora tendrás que responder por la vía legal todas tus afirmaciones, espero tengas los argumentos para sostener lo que escribes”.

Franco Velasco, Adrián Gilabert y Giancarlo Mandriotti, miembros del área legal de Universitario, también fueron mencionados por Ferrari en X. Este último fue el que también hizo el siguiente anuncio en esta red social: “No quedará en una Carta Notarial. Presentaremos una Querella y vamos a terminar con el mito del ‘club deudor’”.

Por último, Butrón añadió: “Me hago cargo de lo que digo, no de lo que entiendan. Ya es tarde, voy a descansar, por suerte puedo hacerlo, no tengo anticuchos políticos… descansen!”.

¿Quién tiene más hinchas, Universitario o Alianza Lima? Esta última encuesta lo revela

Según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Alianza Lima y Universitario de Deportes se encuentran empatados con un 16% de hinchas cada uno.

Este resultado contrasta con en el sondeo del 2020, en donde Alianza Lima lideraba con un 19%, el título reciente de Universitario ha reducido la brecha.

La encuesta también revela que la ‘U’ cuenta con más seguidores en los sectores socioeconómicos alto y medio, mientras que Alianza predomina en los sectores de menores ingresos y en el Perú rural.

Así mismo, en Lima Metropolitana, Alianza Lima se impone con un 24%, frente al 20% de Universitario. Sporting Cristal ocupa el tercer puesto con un 8%, y la selección peruana tiene un 6% de seguidores, a pesar de su situación actual en el proceso dirigido por Juan Reynoso.

¿Por qué son importantes las hinchadas en los clubes?

Las hinchadas desempeñan un papel fundamental en el mundo del deporte, especialmente en los clubes deportivos. La presencia apasionada de los seguidores crea una atmósfera única en los estadios, transformando los encuentros en eventos cargados de emoción y energía. El rugido constante de la hinchada, sus cánticos y el apoyo incondicional generan un impacto significativo en el rendimiento de los jugadores, convirtiendo el estadio en un verdadero bastión para el equipo local.

Además, las hinchadas son la columna vertebral de la identidad de un club. Su lealtad y devoción contribuyen a forjar una conexión profunda entre la institución y la comunidad. Los colores, símbolos y tradiciones que acompañan a las hinchadas se convierten en parte integral de la cultura del club, transmitiéndose de generación en generación. Esta identidad compartida crea un sentido de pertenencia y orgullo entre los aficionados, que ven al equipo como una extensión de su propia identidad.

Por último, el respaldo apasionado de las hinchadas tiene un impacto directo en el aspecto financiero de los clubes. La venta de boletos, la comercialización de productos relacionados con el equipo y la atención mediática generada por la ferviente base de seguidores contribuyen significativamente a los ingresos del club.

Si bien todos estos son aspectos positivos de la hinchada de los clubes, no se debe perder de vista también las dificultades que presentan, muchas de estas causadas por la falta de compromiso de algunos clubes deportivos. Temas como la seguridad, aún son tópicos pendientes por mejorar, por lo general, dentro de estos grupos sociales.

