La selección peruana de fútbol dirigida hoy por Jorge Fossati, formará parte de la 48° edición de la Copa América que se jugará por segunda vez en la historia en Estados Unidos, y de acuerdo al sorteo llevado a cabo el último 7 de diciembre, integra el mismo grupo que ‘La Roja’. Coincidentemente, Ricardo Gareca, artífice de grandes momentos con la ‘Bicolor’, ahora los enfrentará por primera vez en medio del revuelo mediático generado por haber aceptado dirigir a una Chile con la cual disputa históricamente el denominado ‘Clásico del Pacífico’. A propósito del venidero duelo y las opciones de ambos, el ‘Tigre’ brindó pronóstico basado en las posibilidades de clasificación del combinado que comanda técnicamente su colega uruguayo, así como en las opciones de acceso al próximo Mundial.

CUÁL ES EL ANÁLISIS Y PRONÓSTICO DE RICARDO GARECA ACERCA DE LAS OPCIONES DE CLASIFICACIÓN A CUARTOS DE FINAL QUE TIENE PERÚ EN LA COPA AMÉRICA 2024

Hoy exactamente faltan 67 días para que inicie oficialmente la Copa América 2024 a disputarse en Estados Unidos, tal y como ocurrió por la conmemoración del Centenario, y en esta ocasión muy particular el sorteo realizado por CONMEBOL determinó que Perú y la Chile de Ricardo Gareca compartan el Grupo A con la firme intención de avanzar a cuartos de final.

A propósito del venidero ‘Clásico del Pacífico’ que significará el debut de ambas selecciones en uno de los torneos más antiguos del mundo, el ‘Tigre’ fue consultado en Carve Deportiva de Uruguay sobre las chances de clasificación a cuartos de la ‘Bicolor’ que dirigió durante 7 años aproximadamente, recordando “en las últimas ediciones se metió en los tramos finales”.

“Yo creo que puede haber sorpresas”, manifestó Ricardo Gareca sobre los candidatos a título en la Copa América 2024 en general, ya que según su percepción destacando a la selección peruana “pueden haber (equipos) que antes no se metían en las partes finales y a lo mejor puede que se meta”, tal y como ocurrió por ejemplo bajo su dirección técnica en la Copa América 2019.

Asimismo durante el diálogo radial y con respecto a los jugadores convocables para los torneos que afrontará la ‘Estrella Solitaria’, el ‘Tigre’ dijo que “Arturo Vidal y Medel son muy importantes para la selección chilena. Los tenemos en cuenta permanentemente”, mientras sobre Ben expresó que el hecho “que no hable fluido el español no lo va a condicionar en una convocatoria, pero me gustaría que aprenda español estando en una selección de habla hispana”.

CUÁNDO Y A QUÉ HORA DEBUTARÁ LA SELECCIÓN PERUANA EN LA COPA AMÉRICA 2024

La selección peruana de fútbol ahora dirigida técnicamente por Jorge Fossati, buscará levantar el trofeo de la Copa América una vez más y así como en 1939 y 1975, tras un mal inicio eliminatorio rumbo a la próxima Copa del Mundo, evento al que espera clasificar luego de realizar un gran certamen continental compartiendo grupo con la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, la ‘Albiceleste’ y Canadá, último clasificado proveniente de la Nations League.

En un encuentro válido por la primera fecha FIFA de 2024, la ‘Bicolor’ derrotó el viernes 22 de marzo a su similar de Nicaragua en el Alejandro Villanueva victoriano, empezando así la nueva era al mando del ex DT de Universitario, quien tiene la misión u obligación de enderezar el camino y aprovechar el torneo de selecciones más antiguo del mundo como certamen para conformar la mejor oncena de cara a la continuidad de las Clasificatorias.

Con respecto al debut de Perú en la Copa América 2024, a continuación te compartimos todos los detalles así como la conformación del Grupo A que integra:

PERÚ VS CHILE

- Fecha: 21 de junio

- Hora: 6 p.m.

- Estadio: AT&T Stadium, Arlington

GRUPO A

- Argentina

- Perú

- Chile

- Canadá

En esta ocasión y de manera muy particular, el equipo de Jorge Fossati cayó sorteado en el mismo grupo que su eterno rival, Chile, selección cuya dirección técnica acaba de ser asumida por Ricardo Gareca, mientras la Argentina de Lionel Messi es a priori el rival más complejo, y Canadá el equipo mundialista de Qatar 2022 que jugará la Copa América por primera vez.

CALENDARIO DE PARTIDOS QUE JUGARÁ PERÚ EN LA COPA AMÉRICA USA 2024

- FECHA 1

Argentina vs. Canadá (Mercedez Benz Stadium, Atlanta) / 20 de junio

- FECHA 2

25 de junio: Chile vs. Argentina (MetLife Stadium, New Jersey) / Perú vs. Canadá (Children’s Mercy Park, Kansas City)

- FECHA 3

29 de junio: Argentina vs. Perú (Hard Rock Stadium, Miami) / Chile vs. Canadá (Exploria Stadium, Orlando)

DÓNDE Y CÓMO PUEDES ADQUIRIR ENTRADAS PARA ASISTIR A LOS PARTIDOS DE LA COPA AMÉRICA 2024 SEGÚN LA CONMEBOL

El sueño continental para las 10 selecciones asociadas a CONMEBOL y 6 provenientes de la CONCACAF, podrá cumplirse en 2024 cuando empiece a rodar el balón en la 48° edición de la Copa América que por segunda vez en la historia contará con equipos de toda la región, recibiendo a apasionados hinchas con ansias de acompañar a sus respectivos combinados nacionales.

Tras la realización del sorteo que determinó a los integrantes de cada grupo, la CONMEBOL dio por iniciada la venta de entradas el 28 de febrero mediante la plataforma oficial creada para dicho evento, y destacando su disponibilidad inicial para 31 partidos que incluyen fase de grupos, cuartos de final, semifinal y partido por el tercer puesto.

A jugarse en 14 estadios entre el 20 de junio y el 14 de julio, la Copa América albergada por segunda vez en la historia por Estados Unidos, permitirá también acoger a miles de hinchas de las 16 selecciones participantes que a partir de la fecha mencionada ya pueden adquirir los boletos para cada encuentro programado ingresando al link de Tickets donde figuran todos los detalles de compra.

Precisamente, y en relación a la venta de entradas hasta el momento, el ente rector del fútbol sudamericano informó que hasta el 1 de marzo se habían comprado más de 600 mil, confirmando a la vez que para asistir a la gran final los aficionados deben estar atentos a la publicación de otro anuncio realizado durante el mes de abril.

Ten en cuenta que la Copa América 2024 comenzará el 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con el duelo protagonizado por Argentina y Canadá dentro de una fase de grupos que durará hasta el 2 de julio, y posteriormente cuartos a jugarse entre el 4 y el 6 de julio, las semifinales entre el 9 y 10, y el partido por el tercer puesto oficialmente el sábado 13.