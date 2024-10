Muy recordado como el ‘Jotita’ que brilló en Sudamericano Sub-17, hoy Reimond Manco vuelve a las canchas para disputar la Copa Perú 2024 con 34 años a cuestas. Sin embargo, un hecho insólito le ha impedido debutar en encuentro válido por la fecha 1 de Fase de Cruces Zonales de la Etapa Nacional a la cual su equipo llega tras adjudicarse la Departamental de Lima, trayendo consigo además ciertas críticas que fiel a su estilo, se encarga de responder mediante redes sociales. Tras frustrado estreno del habilidoso futbolista, te contamos los detalles de lo que sucedió realmente en la previa a importante duelo, la palabra de asesor de árbitros, y por supuesto el descargo del propio ‘Rei’.

¿POR QUÉ MOTIVO REIMOND MANCO NO PUDO DEBUTAR EN LA FECHA 1 DE FASE DE CRUCES ZONALES DE COPA PERÚ? ESTO EXPLICA ASESOR DE ÁRBITROS TRAS IMPEDIMENTO CONSUMADO

La expectativa entorno al debut de Reimond Manco en Etapa Nacional de Copa Perú, era importante, pero un llamativo e insólito hecho hizo que los planes de Carlos Cortijo cambiaran de cara a la presentación prevista contra Amazon Callao FC, y válida por la fecha 1 de la Fase de Cruces Zonales.

Tras confirmarse su contratación, el estreno del ex ‘Jotita’ con camiseta del Real Independiente, campeón departamental de Lima, parecía inminente incluso figurando entre los convocados por el DT peruano, sin embargo no llevar consigo el Documento Nacional de Identidad (DNI), se lo terminaría impidiendo.

De acuerdo a lo expuesto por el Asesor de Árbitros, César Mongrut, responsable de dicho match entre el conjunto de Huaura y Amazon Callao FC, Reimond Manco debió presentarse en el Segundo Aranda Torres de Huacho portando DNI físico para su respectiva inscripción, y al no hacerlo de tal forma, automáticamente quedó imposibilitado de debutar oficialmente en Etapa Nacional de Copa Perú 2024.

“La pregunta que nos hicieron fue si podía jugar con una C4 porque no había traído su DNI, pero la que tenía no era reglamentaria, por eso le dijimos que no podía jugar”, manifestó el supervisor a cargo para Desde la Cancha Radio, añadiendo que dicho certificado de inscripción del ex ‘Jotita’ hoy jugador del Real Independiente, solo era válido mostrado de manera presencial.

Cabe resaltar que a ras de cancha, la molestia de Reimond Manco era evidente, y ante las cámaras de ETP Huacho reflejado tras quedar impedido de hacer su estreno en importante partido de Copa Perú que encima terminaría perdiendo el campeón departamental de Lima.

EL DESCARGO Y VERSIÓN DE LOS HECHOS POR PARTE DE REIMOND MANCO, EL FUTBOLISTA DE REAL INDEPENDIENTE QUE NO PUDO DEBUTAR ANTE AMAZON CALLAO FC POR FALTA DE DNI

La figura del futbolista que supo brillar en selecciones juveniles peruanas, y llegar al extranjero también, hoy protagoniza un episodio inaudito que según revela, no había experimentado ni en Liga 1 Te Apuesto, Liga 2, ni tampoco la propia Copa Perú donde defendió la camiseta del Ecosem pasqueño por corto periodo en 2023.

En “Doble Punta” del canal de YouTube que comparte junto a Horacio Zimmermann, Reimond Manco apareció para brindar su versión de los hechos y tratar de explicar lo ocurrido, indicando puntualmente que no estaba enterado que debía portar el DNI y mostrarlo en cancha para jugar, porque “no suelo cargar tarjetas, brevete ni DNI, todo lo tengo en el celular, no lo cargo por la inseguridad del país”.

Respuesta sobre polémica en Huacho a partir de 1 hora con 19 minutos.

“He jugado Liga1 Te Apuesto, Liga 2, e incluso Copa Perú el año pasado con Ecosem Pasco y nunca me han pedido DNI, yo tengo carné de cancha”, añadía el hoy jugador de Real Independiente cuyo debut tendrá que esperar debido a “falta de comunicación del delegado” del equipo de Huaura, quien no informó sobre la importancia de presentar dicho documento en Segundo Aranda Torres.

Con el objetivo de llegar a la final de la Etapa Nacional para lograr el pase a segunda división profesional, Reimond Manco aún tiene 5 fechas por delante para estrenarse como futbolista del campeón departamental de Lima, según fixture de primera ronda previa a dieciseisavos.

¿CUÁNDO Y CONTRA QUIÉN FINALMENTE PODRÍA DEBUTAR REIMOND MANCO EN ETAPA NACIONAL DE COPA PERÚ VISTIENDO LA CAMISETA DE REAL INDEPENDIENTE?

Sin Reimond Manco en ofensiva, Real Independiente de Huaura debutó con derrota ante Amazon Callao FC (0-1), pero curiosamente la fecha 2 de la Primera Fase de Etapa Nacional de Copa Perú, los espera teniendo como rival a equipo que conoce muy bien el habilidoso futbolista nacional.

De acuerdo a información confirmada por ETP Huacho, los dirigidos por Carlos Cortijo disputarán el segundo partido oficial de esta ronda de cruces zonales, el domingo 20 de octubre a partir de las 3.15 p.m., y ante el Ecosem de Pasco que defendiera el ex ‘Jotita’ por breve periodo hacia mediados del año pasado.

A casi 5 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), finalmente y de no mediar inconvenientes vinculados a su registro con DNI, se daría el esperado debut de Reimond Manco defendiendo la casaquilla del Real Independiente tras intensas semanas poniéndose a punto físicamente.