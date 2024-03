Y un día Paolo Guerrero debutó profesionalmente en el fútbol peruano tras su partida al Bayern Munich en 2001 procedente de Alianza Lima, club donde jugaría todas las divisiones menores junto a Jefferson Farfán. Precisamente, y luego de arribar a Trujillo, el ex PSV visitó al goleador histórico de la selección peruana para apoyarlo en esta nueva etapa con camiseta de la Universidad César Vallejo (UCV), y así verlo anotar el primer gol del elenco ‘poeta’ ante Cusco FC por Liga 1 Te Apuesto 2024. Conoce cómo reaccionó la ‘Foquita’ a dicha anotación, qué dijo al respecto y otros detalles vinculados al estreno del ‘Depredador’ de 40 años.

CÓMO REACCIONÓ JEFFERSON FARFÁN TRAS EL DEBUT GOLEADOR DE PAOLO GUERRERO EN LIGA 1 TE APUESTO 2024 CON CAMISETA DE LA UCV

La llegada de Paolo Guerrero a suelo trujillano para jugar por la UCV en la Liga 1 Te Apuesto, causó mucha controversia luego de que el propio futbolista revelara los mensajes extorsivos que su madre Doña Peta recibió, y por lo cual en principio descartó arribar al Perú, pero luego de reunirse con Richard Acuña, finalmente aceptaría debutar provocando la eufórica celebración de Jefferson Farfán tras el 1-0 parcial anotado ante Cusco FC.

Por la fecha 6 del Torneo Apertura, el conjunto ‘poeta’ dirigido técnicamente por Roberto Mosquera buscaba ganar por segunda vez en 2024 luego de dos derrotas en 3 partidos, sin embargo, y pese al estreno goleador del ‘Depredador’, no pasaron del empate 2-2.

En esta ocasión, lo más resaltante fue propiciado por Paolo Guerrero, quien por fin debutó profesionalmente en el fútbol peruano, y aunque la UCV no pudo ganarle a Cusco FC, su gran amigo Jefferson Farfán llamó la atención vía Instagram por el eufórico grito de gol donde ‘silenció' a todo aquel que lo critica.

A través de un video compartido por stories, la ‘Foquita’ dijo “Hoy metes 3″ entre carcajadas y evidente felicidad tras la anotación del ex LDU apenas a los 2 minutos y algunos segundos más del compromiso disputado en el Mansiche, mencionando varias veces también el peculiar “Quién más” para resaltar la importancia del acontecimiento que representó su estreno en Liga 1 Te Apuesto 2024.

Cabe resaltar, que antes del debut de Paolo Guerrero con la UCV en Perú, Jefferson Farfán llegó a Trujillo para participar de una reunión entre amigos invitados por el ahora delantero ‘poeta’, y además utilizar las instalaciones de la lujosa residencia otorgada por los Acuña con la finalidad de llevar a cabo el primer episodio de “Enfocados”.

LIGA 1 TE APUESTO: ¿CÓMO FUE SU GOL Y QUÉ DIJO PAOLO GUERRERO TRAS DEBUTAR CON LA UCV?

Entre golpes y goles inició el camino profesional de Paolo Guerrero en Perú luego de un empate que terminó con sabor agridulce para él y una UCV que no levanta cabeza.

Corría apenas el minuto 2 con 15 segundos casi exactos del cotejo válido por la fecha 6 del Torneo Apertura, cuando el colombiano Yorleys Mena que lo acompañaría en ataque, le daría un gran pase hacia el centro del área grande de Cusco FC, y él lo convertiría de manera rasante en el 1-0 transitorio.

Pese al estreno goleador, Paolo Guerrero terminaría el encuentro enojado e incómodo con el arbitraje de Boris Santos, quien a su parecer permitió juego brusco por parte de los jugadores cusqueños dirigidos por Miguel Rondelli, y en ese sentido debió expulsar a varios haciendo hincapié en una jugada puntual en contra de Jairo Vélez.

“Este equipo salió a pegar desde el primer minuto, me metieron un codazo y fue gol de ellos, luego me pisan y no revisa el VAR”, reclamó airadamente el ex LDU, considerando además que el hecho de no haber juego limpio, es “un atraso para el fútbol peruano”.

Inmediatamente después, Paolo Guerrero de la UCV también dirigió un mensaje hacia la Federación Peruana de Fútbol (FPF) visiblemente indignado, y esperando que “tomen cartas en el asunto” porque “no es posible” que “estos chicos salgan a golpear”.

¿CUÁNDO, ANTE QUIÉN Y A QUÉ HORA VUELVE A JUGAR PAOLO GUERRERO CON LA UCV TRAS DEBUTAR EN LIGA 1 TE APUESTO 2024?

Un nuevo e importante objetivo se aproxima para la UCV que ahora cuenta con la capitanía y experiencia de Paolo Guerrero, ya que tras jugar ante Cusco FC por la fecha 6 del Torneo Apertura peruano, buscará acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El jueves 7 de marzo a partir de las 7.30 pm, los ‘poetas’ de Roberto Mosquera medirán fuerzas ante Sport Huancayo en el Mansiche trujillano, y de ganar el partido asegurarán disputar como mínimo 6 partidos más a nivel internacional.

Con la mira puesta en acceder a la fase de grupos de la Sudamericana 2024, Paolo Guerrero y compañía tampoco pueden descuidar un torneo local donde marchan en la decimoquinta ubicación con tan solo 5 puntos de 18 posibles.

Por ello, y tras jugar ante Sport Huancayo a mitad de semana, la UCV viajará a Lima para enfrentarse en el Callao al siempre complicado Sport Boys este domingo 10/03 a las 3 de la tarde.