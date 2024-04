A pesar de que Universitario de Deportes perdió su partido contra Botafogo por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libetadores 2024, lograron anotar un gol frente a los tres de sus contrincantes. Percy Olivares, ex futbolista y padre del autor del único tanto del equipo crema, Christopher Olivares, reaccionó al accionar de su sucesor y tuvo unos importantes comentarios al respecto.

¿Cómo reaccionó Percy Olivares al gol de su hijo Christopher?

Durante la más reciente transmisión del programa ‘Agrandados’ en YouTube, Percy Olivares reaccionó al gol de su hijo Christopher. Sus compañeros le mostraron la jugada en un celular y, tras apreciarla, el comentarista tuvo un curioso comentario. Después de todo, no resaltó el tanto en sí, sino los movimientos previos que su sucesor realizó y que llevaron al gol.

“Yo destacaría más el movimiento que el gol”, dijo inmediatamente. “El movimiento, que normalmente hace Christopher, lo destacaría más, entrega la pelota y se hace el espacio, toca va y abre; al momento de hacer el callejón, lo hace bien”. Aunque no tuvo una reacción eufórica como quizás muchos esperaban, señaló que posteriormente lo vería con un mayor detenimiento.

¿Qué dijo Olivares sobre el poco tiempo que le dieron a su hijo en el partido?

Mientras el ex futbolista comentaba el gol, los espectadores no dejaban de señalar a través de los comentarios que Christopher debería haber tenido más tiempo en el partido contra Botafogo. Algunos incluso indicaban que debería haber sido popular. Percy, que ya se había referido en otra ocasión sobre este tema, volvió a hacerlo de forma rápida.

“Uno ha jugado al fútbol, sabe cómo es esto: hoy estás así y mañana no sabes”, empezó. “Quiero aclarar que el tema de Christopher era un grito a voces y lo evidenciaba más que Diego Dorregaray no lo estaba haciendo bien. Por ahí pasaba el tema, la falta de oportunidad para competir, no para ganarte un puesto”.

Anteriormente, Percy también había comentado que la situación no se debe a que el técnico de Universitario, Fabián Bustíos, no quiera a su hijo. Lo que él siente es que se encuentra sin argumentos para explicar por qué un jugador recibe tan pocos minutos en toda una temporada. Al fin y al cabo, Christopher tan solo ha jugada unos 37 minutos.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Christopher Olivares tras la derrota de Universitario?

Como mencionamos, el delantero nacional no ha gozado de muchas oportunidades ni minutos durante la temporada bajo la dirección técnica del argentino Fabián Bustos. Sin embargo, a pesar de ello, parece ser que Christopher se mantiene enfocado en seguir dando lo mejor de sí para su equipo y mientras forme parte de él seguirá trabajando en su favor.

“Dentro de todo lo malo (derrota ante Botafogo), saco algo bueno y espero seguir así para contribuir al equipo”, dijo Olivares a los medios de prensa en el Aeropuerto Jorge Chávez. “Para un delantero siempre es importante el gol y vamos poco a poco”.