Universitario de Deportes derrotó por 2-0 a Alianza Lima en el segundo partido de la final de la Liga 1 Betsson 2023 y se coronó como el nuevo campeón del torneo peruano. El conjunto crema mostró superioridad tanto en el partido de ida, que se jugó en el estadio Monumental, como en el partido de vuelta, disputado en el estadio Alejandro Villanueva.

A pesar de la novedad de la nueva estrella de la “U”, una de las cosas que más se viene comentando en las redes sociales fue la decisión de apagar las luces de Matute (nombre popular del estadio de Alianza) para evitar que Universitario celebre su nuevo título.

El hecho del apagón fue calificado por distintos medios de comunicación como “insólito”, además de que algunos señalaban que “hay que saber perder” y “respetar al rival”. Asimismo, los fanáticos de la “U”, como de otros equipos, usaron las redes sociales para burlarse de la acción de los ‘íntimos’.

Una figura que se pronunció sobre el apagón fue el futbolista Raúl Ruidíaz, actual jugador de Seattle Sounders de la MLS e hincha confeso de Universitario de Deportes. El delantero publicó en sus redes sociales su reacción ante las luces apagadas que se vieron tras el pitido final del partido entre ‘blanquiazules’ y ‘cremas’.

¿CÓMO REACCIONÓ RAÚL RUIDÍAZ AL APAGÓN QUE SE VIVIÓ EN EL ESTADIO ALEJANDRO VILLANUEVA?

El delantero peruano compartió en su cuenta oficial de Instagram una historia en la que se muestra burlándose del apagón en Matute. En el clip se le escucha preguntándose sarcásticamente qué ocurrió con las luces. “¿Qué pasó? No hay luz, causa. ¿Qué pasó?”, expresaba entre risas.

Según se pudo apreciar en el vídeo, el atacante de 33 años vivió la final del torneo peruano con algunas amistades, quienes, ante lo ocurrido en el recinto de Alianza, apagaron las luces del lugar donde se ubicaban para burlarse del hecho. Además, cabe señalar que el futbolista colocó emojis de risa en su historia para dejar en claro su postura.

Historia de Raul Ruidiaz burlándose del apagón de Matute. | Foto: @raulruidiazm / Instagram

Como se sabe, Ruidíaz es hincha confeso de Universitario, club que ha tenido la oportunidad de representar en siete temporadas distintas durante los años 2009 y 2016. Además, formó parte del plantel que había logrado el último título nacional de los ‘cremas’ hasta ahora, el cual ocurrió en la temporada 2013 ante Real Garcilaso, actualmente Cusco FC. En aquella final, la popular ‘Pulga’ anotó un gol en el partido de ida disputado en el Estadio Municipal de Espinar. Como la “U” perdió el primer partido y ganó el segundo, se tuvo que jugar un tercer encuentro, en el que salieron victoriosos en la tanda de penales.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL APAGÓN EN MATUTE?

Tito Ordóñez, delegado del cuadro blanquiazul, señaló ante la prensa que la decisión de apagar las luces no fue decisión de la institución. Asimismo, precisó que este jueves 9 de noviembre se emitirá un acta explicando lo que sucedió.

“Se va a esperar el acta, pero ustedes se van a enterar la realidad y se va a entender cuál fue el motivo o la decisión que tomaron las autoridades referentes a esta situación. […] Esas decisiones no nos corresponden a nosotros, de no premiación, de apagar las luces. Esas decisiones no son de la institución”, dijo.

“Las actas del club explican las diferentes coordinaciones de las autoridades. No hemos quedado expuestos a una sanción porque son las autoridades quienes determinan los pasos que tenemos que seguir las instituciones. ¿El club acató órdenes? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Se han labrado actas con el Ministerio Público, ya el club lo detallará. No es una decisión de la institución si hay premiación, vuelta olímpica o luz”, agregó.