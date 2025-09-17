El camino de la selección peruana rumbo a la Copa del Mundo 2026, ha terminado y de la peor forma. Penúltimo con 12 puntos, la ‘Blanquirroja’ vestida actualmente por Adidas, hoy debe resignarse a estar nuevos 4 años sin disputar la máxima fiesta del fútbol, siendo las camisetas de la marca mencionada, aquellas que aún puedes adquirir para llevar tu sentimiento ‘bicolor’ a todos lados pese a la desazón, y desde hace varios años, teniendo la chance de escoger variados modelos confeccionados con la tradicional franja en el pecho.

ESTAS SON LAS MARCAS QUE HAN VESTIDO A LA SELECCIÓN PERUANA DE FÚTBOL A LO LARGO DE LOS AÑOS

A lo largo de los últimos años, y más puntualmente desde los 70, la selección peruana de fútbol se ha caracterizado por vestir variadas camisetas, y entre las cuales hasta llama la atención el uso del color negro durante algunas oportunidades puntuales.

En relación a las marcas que han llegado a diseñar las indumentarias oficiales de la ‘Bicolor’, resulta importante destacar a Adidas como la compañía multinacional alemana que tras firmar contrato con la FPF, arrancó periodo laborando en el diseño de incluso equipamiento deportivo retro.

Con respecto a esto último, te compartimos a continuación toda la información referente a las marcas que desde los años 70 han vestido a la selección peruana de fútbol, y los periodos de vigencia:

ADIDAS

- 2 etapas (1978-81, 1983-85 y 2023-2026)

PENALTY

- 1 etapa (1981-1982)

PUMA

- 1 etapa (1986-1987)

CALVO

- 1 etapa (1986-1988)

POWER

- 1 etapa (1989-1991)

DIADORA

- 1 etapa (1991-1993)

POLMER

- 1 etapa (1993-1995)

WALON

- 1 etapa (1998-2009)

UMBRO

- 2 etapas (1996-97 y 2010-2018)

MARATHON

- 1 etapa (2018-2022)

Tal y como lo destacamos líneas arriba, Adidas tiene contrato con la FPF hasta el 2026, cumpliendo así un tercer periodo vistiendo a la selección peruana de fútbol tras los 5 años consecutivos de Marathon diseñando cada modelo ‘blanquirrojo’.

¿QUÉ LE DIJO SERGIO ROCHET A PEDRO GARCÍA TRAS EL POLÉMICO URUGUAY VS. PERÚ DE 2022? ESTO HA REVELADO EL PERIODISTA

Vuelven las Clasificatorias 2026, y esta vez en Sudamérica para ir poniéndole fin a una temporada de selecciones que coloca a Perú prácticamente eliminado tras mal inicio sobre todo.

Hoy la selección dirigida por Óscar Ibáñez, se encuentra en Montevideo para medir fuerzas contra la oncena uruguaya, y así buscar el milagro de alcanzar un cupo directo al repechaje que si terminó lográndose rumbo a Qatar 2022 pese a polémica derrota ocurrida el 24 de marzo del mismo año.

Al respecto, y con motivo del duelo entre ambos combinados patrios, resulta llamativa la revelación dada a conocer por parte de Pedro García mediante RPP, y es que durante diálogo con el ‘Tanke’ Arias y Alan Diez acerca del partido de Eliminatorias, expresó tajantemente que la jugada donde Miguel Trauco centra y Sergio Rochet ingresa a propia portería con el balón en las manos, si debió convalidarse.

“Yo vi la pelota adentro”, confiesa el periodista deportivo que en ese momento cubría las incidencias del Uruguay vs. Perú llevado a cabo el 24 de marzo de 2022 como reportero de Movistar Deportes, revelando de inmediato lo que el arquero ‘charrúa’ llegó a decirle tras polémica revisada por el VAR.

Una vez culminado el importante duelo que protagonizaron ambas selecciones, Pedro García revela que se acercó a Sergio Rochet y le preguntó “Fue gol?”, a lo que el guardameta contestó “Ya terminó (ya)”.

“Quería que me diga, te juro por mi abuela ... no entró papá”, continuó manifestando el controversial periodista peruano entorno a la jugada que aún despierta polémica, y se recuerda con tristeza porque pudo haber permitido asegurar clasificación directa a Qatar 2022.