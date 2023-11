Universitario cumplió el primer objetivo del año: tras ganar el Torneo Clausura, aseguró su presencia en la próxima Copa Libertadores y también en la final de la Liga 1 2023. En este sentido, sin duda alguna, Jorge Fossati, técnico crema, es uno de los grandes artífices de este buen presente merengue. A pocas horas de jugarse el partido de ida ante Alianza Lima en el estadio Monumental, el estratega brindo una entrevista en la que tuvo emotivas palabras hacia el club de Ate.

¿Cuáles fueron las emotivas palabras de Jorge Fossati que ilusionan al hincha de Universitario de cara al centenario?

El uruguayo dialogó con los periodistas de Las voces del fútbol de Uruguay y señaló que la ‘U’ pasa por un buen momento futbolístico y económico. “Es más fuerte, sí (el torneo peruano en lo económico en comparación al torneo de Uruguay). Está en condiciones de traer jugadores que por ahí no te puedes llevar ni siquiera a Peñarol y Nacional. Ha tenido un año económicamente muy, muy, bueno Universitario y yo creo que se va a tratar de armar más fuerte todavía para el 2024 que es el centenario del club”.

De otro lado, ya en conversación con diferentes medios peruanos, Fossati se mostró sorprendido por la potestad que tiene Alianza de elegir el orden de la localía para la final. “Otra sorpresa que me llevo del fútbol peruano que insisto, esto no quiere decir que está bien o está mal, es diferente a lo que he visto en otros lados o que se estila a nivel internacional”.

Asimismo, el exarquero enfatizó en lo extraño que le resulta esta modalidad de que el rival pueda elegir cuándo juega de local: “Para mi lo raro fue que no sabía que tenía el derecho de elegir. Es una novedad para mí y que puede ser interesante. Ya lo tenía asumido cuando vi que no”.

¿Cuándo se jugarán las finales de la Liga 1 2023?

Las finales entre Universitario y Alianza Lima se realizarían el próximo sábado 4 de noviembre y miércoles 8 del mismo mes. Hay mucha expectativa de parte de las dos hinchadas, pues ambos clubes no se enfrentan en esta instancia desde el 2009. En aquella ocasión, bajo la conducción técnica de Juan Reynoso, los cremas se impusieron y campeonaron.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre la final ante Universitario?

Hernán Barcos, goleador de Alianza Lima, opinó sobre la final que se viene ante Universitario. “Pensar en la final y tratar de ganarla. Tenemos 180 minutos para conseguir el tricampeonato que es el sueño de todos. Creo que el mejor del año fue Alianza, quien más puntos hizo en la general; después viene la U, obviamente. Bueno, los dos mejores llegaron a la final”.

¿Dónde puedo comprar entradas para el Alianza vs. Universitario?

Joinnus será la única plataforma que se encargará de la venta de entradas para el choque entre Alianza Lima y Universitario de Deportes a disputarse en el estadio Alejandro Villanueva. Puedes comprar tu boleto ingresando AQUÍ.

Óscar Ruggeri declaró sobre Paolo Guerrero y la renovación de la selección peruana en entrevista con Deporte Total de El Comercio.