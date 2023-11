Universitario de Deportes es el nuevo campeón del fútbol peruano. Tras mostrar gran superioridad en lo futbolístico, el conjunto crema venció 2-0 a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva y se consagró como campeón de la Liga 1 2023. En este contexto, sin duda alguna, uno de los máximos referentes del equipo fue José Carvallo, arquero del equipo merengue. Ya sobre el final del partido, y en plena celebración, el guardameta tuvo emotivas palabras que sorprendieron a la hinchada.

¿Cuáles fueron las emotivas palabras de José Carvallo con las que se despidió de Universitario?

El experimentado golero se dio un tiempo para hablar con la prensa en medio del festejo de la ‘U’ en Matute y, generando asombro, confesó que el duelo de ayer fue su último clásico. Si bien habían muchos rumores sobre su salida en los últimos días, fue el mismo portero el que confirmó su despedida de la institución de Ate.

“Me ha tocado vivir hermosos momentos con esta institución, momentos difíciles, pero hoy la alegría es muy grande. Agradecer a toda mi familia”, empezó diciendo Carvallo muy conmovido por la situación.

Asimismo, el excapitán de Universitario hizo hincapié en su inminente partida: “Que la ‘U’ lo celebre, soy demasiado hincha. Estoy muy feliz por haber salido campeón después de 10 años. Me tocó perder en una final, me tocó fallar en una final. Fue muy difícil asimilarlo. Dios me dio esta oportunidad. Lo soñé siempre. A los 18 gané mi primer clásico y hoy jugué mi último clásico también”.

¿Cómo fue campeón Universitario en la final de la Liga 1 ante Alianza Lima?

Los merengues fueron muy superiores en los dos partidos que se jugaron para definir al campeón de la Liga 1 2023. En un estadio Monumental repleto de gente, los dirigidos por Jorge Fossati empezaron ganando con gol de Alex Valera de penal. Sin embargo, ya sobre el final del duelo, los blanquiazules aprovecharon lo mal parado que se encontraban los cremas y, tras un formidable contragolpe, Gabriel Costa marcó el 1-1.

De cara al partido de vuelta, jugado en el estadio Alejandro Villanueva, los comandados por Piero Quispe en la cancha mantuvieron la supremacía futbolística desde el comienzo, tanto así que Edison Flores rompió la paridad rápidamente apenas a los tres minutos. Luego, cuando el reloj marcaba el minuto 82, Horacio Calcaterra sacó un potente remate de larga distancia para sentenciar el 2-0.

¿Qué dijo Jorge Fossati tras obtener el título nacional ante Alianza Lima?

Jorge Fossati, técnico de Universitario, habló después de la obtención del título nacional 2023. “Estamos felices. Hemos disputado dos finales contra un gran equipo. Hace 10 dias dije que el éxito estaba logrado y eso incluye al rival porque entre los 2 repartimos el éxito de la temporada pero nos tocó quedarnos con el titulo. Conseguimos la gloria. Desde que llegamos estuvo fallando la luz en el vestuario. Tal vez hay un tema de tensión con los cables o algo”, indicó el uruguayo.

Por último, el experimentado estratega agregó: “El título con Universitario es como si fuera el primero y lo disfruto con la misma emoción, pero trato de ser equilibrado en este momento y saber ganar que es tan dificil como no ganar. Lo mismo para saber perder”.

