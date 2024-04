Sin duda alguna, en su momento Reimond Manco fue uno de los futbolistas más prometedores del país. Tras jugar en Alianza Lima durante un breve periodo de tiempo, partió a Europa para formar parte del PSV Eindhoven de Países Bajos. Sin embargo, al poco tiempo volvió a Perú para jugar en Juan Aurich. Ahora, el ex futbolista se animó a revelar los motivos por los que decidió volver y, principalmente, por los que decidió quedarse.

¿Cómo Reimond Manco llegó a jugar en Juan Aurich?

En entrevista para Apuesto.com Reimond Manco compartió detalles de cómo es que pasó de jugar en el PSV Eindhoven a un equipo peruano tras poco tiempo. Esto ocurrió en el 2010, cuando se encontraba enfrentando unos problemas físicos luego de ser prestado al Willem II también de Países Bajos. Es en este momento de su carrera que su representante, Raúl Gonzáles le habló de Edwin Oviedo, presidente de Juan Aurich.

“Fui a visitar a Raúl, mi empresario, y me dijo que Edwin quería hablar conmigo”, dijo. “Yo no sabía quién era, solo escuchaba de ‘Manchester del Norte’ y las pocas noticias que podían llegar allá”. Posteriormente, señaló que les preguntaron si quisiera jugar la Copa Libertadores, algo que llamó completamente su atención, ya que, debido a su corto paso por Alianza Lima, no tuvo la oportunidad de competir en este torneo.

“Raú me dijo ‘es interesante, juegas la Copa cinco meses y te vas’”, continuó Manco. “Yo venía jugando en Willem II, pero no estaba al 100% recuperado porque me habían operado, no estaba a mi nivel”. Es así que decidió seguir la recomendación de su representante. Aceptó la propuesta y su entonces equipo, el PSV, también, pues les gustaba la idea de que regresara tras jugar la Copa Libertadores. Sin embargo, no sabían que las cosas no sucederían de esta manera.

¿Qué caprichos le cumplió Edwin Oviedo a Reimond Manco para quedarse en Juan Aurich?

Efectivamente, una vez en Juan Aurich Reimond Manco pudo disputar la Copa Libertadores tras jugar en la Liga 1 y salir campeón junto al equipo en 2011. Sin embargo, es aquí que Edwin Oviedo puso en marcha una estrategia para evitar que el futbolista regrese a Europa y se quede jugando en su equipo en Perú. El expresidente de la FPF deseaba tanto tener un jugador de su nivel, que hasta le cumplió ciertos caprichos para su estadía.

Para empezar, pagó una cifra que bordeó el millón de soles e incluso aceptó que Reimond Manco tuviera un contrato exclusivo, con cláusulas que él mismo había solicitado. Por ejemplo, no podía ganar menos que ningún otro jugador en Juan Aurich. “Llegaba alguien con mil dólares y a mí me tenían que dar 1,100 dólares”, reveló. “Oviedo lo aceptó, me regaló un Mustang, era imposible decirle que no”.

No obstante, habiendo pasado ya más de una década, reconoce que fue un error de su parte no haber regresado a Europa, donde podría haber tenido un futuro distinto e, incluso, uno vida allá. En esta ocasión su propio representante le recomendó volver al viejo continente y pelear por una mejor posición en el PSV, pero Manco ya había sido convencido por Oviedo de quedarse en Perú.

“Yo tenía una vida en Holanda, estaban mis cosas, tenía amigos, conocía la ciudad, estaba ‘recontra’ instalado”, se sinceró. “Ahora pienso y debí haberme regresado a Holando, hubiese peleado una titularidad y quién sabe si me iban a renovar o una vida allá”.