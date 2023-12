El fútbol en el viejo continente es tendencia actualmente luego del fallo emitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con respecto a la creación de un formato que busca competir directamente con la Champions League. Si bien renombrados equipos como Barcelona FC y Real Madrid, por ejemplo, aprueban e impulsan el proyecto denominado como “Superliga”, existe una gran cantidad de instituciones asociadas a la UEFA que rechazan la sentencia y no participarían en la novedosa competencia cuya gestión está a cargo de A22 Sports. Conoce quiénes son los clubes opositores, porqué marcan distancia y qué alegan para estar en contra.

¿CUÁLES SON LOS CLUBES EUROPEOS QUE EVIDENCIAN RECHAZO HACIA LA CREACIÓN DE LA “SUPERLIGA”?

Hace aproximadamente 2 años, es decir, 2021, gran impacto generó en la UEFA recibir información acerca de la creación de un proyecto que propone la disputa de una nueva competencia denominada como “Superliga”, cuya organización puede verse favorecida a raíz de un reciente dictamen establecido por el TJUE aunque con ciertas dificultades debido al rechazo de equipos que forman parte de las mejores ligas del mundo.

Mediante un comunicado de prensa, dicho tribunal expresó básicamente que las normas de la FIFA y del ente rector del fútbol europeo “son contrarias al derecho de la competencia y a la libre prestación de servicios”, por lo cual incumplen “el derecho de la unión”.

Ante lo expuesto, y si bien no avala el proyecto de la Superliga, el TJUE habilita, básicamente, que los clubes asociados a la UEFA tengan la facultad de proponer y discutir abiertamente nuevas ideas para las competiciones europeas entre semana sin temor a que los sancionen.

Sin embargo, aproximadamente 10 equipos del viejo continente que repasaremos a continuación, mantienen una postura de rechazo hacia el formato planteado y presentado por A22 Sports que ofrece millonarios premios y “sostenibilidad financiera”, tal y como lo expresa a través de su plataforma oficial:

- SERIE A

AS ROMA

- LALIGA

ATLÉTICO DE MADRID

- BUNDESLIGA

BAYERN MUNICH

- PREMIER LEAGUE

MANCHESTER UNITED

MANCHESTER CITY

ARSENAL

CHELSEA

LIVERPOOL

TOTTENHAM

Cabe resaltar, que la gran mayoría de los clubes asociados a la UEFA que acabamos de mencionar como opositores a la creación de la “Superliga”, inicialmente estuvieron del lado del nuevo formato de competición futbolística promovido por los presidentes del Real Madrid y FC Barcelona, pero terminaron declinando y reaccionando en contra tras la sentencia del TJUE a favor de tan controversial certamen.

REACCIONES DE LA ROMA, BAYERN, ATLÉTICO DE MADRID Y EL RESTO DE EQUIPOS OPOSITORES A LA “SUPERLIGA” LUEGO DE HACERSE PÚBLICA LA SENTENCIA DEL TJUE

- AS ROMA (ITA)

COMUNICADO : “El club no respalda en modo alguno ningún proyecto de la llamada Superliga, que supondría un ataque inaceptable a la importancia de las ligas nacionales y a los fundamentos del fútbol europeo.

La AS Roma cree que el bienestar futuro del fútbol europeo sólo puede garantizarse si los clubes trabajan juntos a través de la ECA en una sólida asociación y colaboración con la UEFA y la FIFA”

- ATLÉTICO DE MADRID (ESP)

COMUNICADO : “La familia del fútbol europeo no quiere la Superliga europea. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España (a excepción del Real Madrid y Barcelona), etc. no quieren la Superliga. Estamos a favor de proteger a la gran familia del fútbol europeo, de proteger las ligas domésticas y de que a través de ellas se consiga la clasificación para las competiciones europeas en el terreno de juego cada temporada”

- BAYERN MUNICH (ALE)

Palabra de Jan-Christian Dreesen, director general del club y vicepresidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA): “Hemos tomado nota de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sin embargo, esto no cambia la postura del FC Bayern y de la ECA de que tal competición sería un ataque al significado de las ligas nacionales y a la estática del fútbol europeo”

- MANCHESTER UNITED (ING)

COMUNICADO : “Nuestra posición no ha cambiado. Seguimos plenamente comprometidos con nuestra participación en las competiciones de la UEFA, cooperando positivamente con la Premier League y el resto de los clubes a través de la European Club Association (ECA) para el desarrollo continuo del fútbol europeo”

- LIVERPOOL (ING)

COMUNICADO : “El fallo de ayer del Tribunal de Justicia Europeo no cambia la postura anterior del Liverpool FC sobre una propuesta de Superliga europea. Nuestra participación ha sido discontinuada.

Continuaremos trabajando con otros clubes a través de la ECA y participaremos en competiciones de la UEFA”

¿CÓMO SE JUGARÍA LA “SUPERLIGA” SEGÚN A22 SPORTS?

La ruta del fútbol europeo nos tiene acostumbrados a ver tradicionales eventos como la Champions League, Europa League y la misma Conference, pero todas avaladas por la UEFA, y no por empresas externas como A22 Sports que a su vez tiene el respaldo de poderosos clubes como el Real Madrid y FC Barcelona.

De acuerdo a información compartida oficialmente por la compañía constituida para impulsar y asistir en la creación de la Superliga Europea, este novedoso e inédito certamen “aspira a ser la competición de fútbol más apasionante del mundo”, donde 64 equipos masculinos y 32 femeninos jueguen entre semana en un sistema de liga que abarcaría toda Europa.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA “SUPERLIGA”

Participación basada en el mérito deportivo

Sin miembros permanentes

Los clubes participantes permanecen en sus ligas nacionales

Con respecto a la propuesta planteada bajo la asistencia y asesoría de A22 Sports, podemos destacar que los 64 clubes estarían divididos en ligas denominadas como Estrella, Dorada y Azul para terminar disputando hasta 14 partidos por año en grupos de 8 (local y visitante).

INFORMACIÓN ADICIONAL ACERCA DE LA “SUPERLIGA” QUE PROMUEVEN REAL MADRID Y FC BARCELONA