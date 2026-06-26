El Mundial 2026 no solo enfrenta a las mejores selecciones del planeta, sino también a los países que más futbolistas exportan a campeonatos internacionales. Gracias al crecimiento del mercado global, decenas de jugadores desarrollan sus carreras lejos de sus países de origen, acumulando experiencia en ligas de primer nivel como la Premier League, LaLiga, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1. Esa proyección internacional se ha convertido en un factor determinante para el éxito de muchas selecciones.

De acuerdo con estudios del mercado de fichajes elaborados por organismos especializados como el Observatorio del Fútbol CIES y la FIFA, Brasil continúa liderando ampliamente el ranking mundial de exportación de futbolistas. Miles de jugadores brasileños militan actualmente en clubes de más de un centenar de países, una cifra que supera con claridad a cualquier otra nación y confirma el enorme potencial de su cantera.

Brasil, Francia y Argentina: la cumbre de la exportación

En el mapa actual del fútbol global, Brasil es el gigante absoluto en exportación de jugadores: el CIES contabilizó 3.020 futbolistas brasileños activos fuera de su país entre 2020 y 2025, una cifra que lo coloca muy por encima del resto. Francia ocupa el segundo lugar, con cerca de 2.293 jugadores expatriados, mientras que Argentina se ubica tercera con 2.171, consolidándose como otra gran fábrica de talento que alimenta ligas europeas, asiáticas y americanas.

Los tres no solo disputan el Mundial 2026, sino que llegan con planteles donde la mayoría de sus convocados juegan en clubes extranjeros, especialmente de las cinco grandes ligas europeas. En la práctica, eso significa selecciones construidas sobre la experiencia internacional: futbolistas acostumbrados a ritmos altos, presión constante y estilos de juego diversos, lo que refuerza su etiqueta de candidatos en Canadá, México y Estados Unidos.

Europa y Sudamérica: los otros gigantes exportadores que van al Mundial

Detrás del podio, la lista está dominada por países europeos con larga tradición formadora: Inglaterra, España y Alemania aparecen en el “top 10” de naciones que más futbolistas exportan, todos con plazas aseguradas en la Copa del Mundo 2026. Inglaterra supera los 1.500 jugadores expatriados, mientras que España y Alemania rondan los 1.100, cifras que reflejan academias sólidas y la capacidad de sus ligas para producir talento que luego migra buscando minutos y oportunidades.

En Sudamérica, el informe del CIES destaca a Colombia (más de 1.000 jugadores en el exterior), Uruguay (cerca de 750) y Paraguay, Venezuela y Ecuador dentro del “top 50” de países exportadores. Todos, salvo Chile y Perú —que tienen menor volumen— forman parte del grupo de clasificados o protagonistas del proceso rumbo al Mundial 2026, reforzando la idea de que la región sigue siendo uno de los principales viveros del fútbol global.

Cómo se conecta la exportación de jugadores con el rendimiento en el Mundial

La exportación masiva de jugadores no garantiza resultados, pero sí aporta indicadores valiosos sobre el nivel competitivo de una selección. En países como Brasil, Argentina o Francia, el hecho de tener miles de futbolistas compitiendo fuera de su entorno local implica una exposición constante a estructuras profesionales exigentes, metodologías avanzadas y estilos tácticos variados.

En torneos como el Mundial 2026, eso se traduce en planteles donde casi cada jugador tiene experiencias en partidos de alta presión, copas internacionales y ligas con fuerte ritmo físico y técnico. A la vez, el éxito exportador puede funcionar como termómetro de la salud de los procesos formativos: países con muchos jugadores en el exterior suelen tener bases amplias de talento, capaces de renovar generaciones y sostener un nivel competitivo estable en selecciones mayores y juveniles.

Los países que sorprenden en los rankings y también estarán en la Copa

Más allá de los gigantes tradicionales, el ranking del CIES revela casos llamativos de países que, sin ser potencias en títulos, figuran alto en la tabla de exportación y tendrán presencia en el Mundial o en sus clasificatorias. Nigeria, Ghana y Senegal aparecen entre los primeros puestos a nivel global y muchos de sus futbolistas nutren ligas europeas, asiáticas y de Medio Oriente, reforzando el crecimiento sostenido del fútbol africano.

Panamá, por ejemplo, se metió en el “top 10” de países que más futbolistas exportan en América, con 140 jugadores en el exterior entre 2020 y 2025, lo que lo posiciona como segundo de Concacaf y primero de Centroamérica en ese rubro. Si bien su volumen global es menor frente a Brasil o Argentina, la proporción respecto a su población y liga local evidencia un proceso de internacionalización de talento que impacta directamente en su competitividad regional.

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