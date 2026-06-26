Brasil, Francia y Argentina lideran el ranking global de futbolistas exportados y llegan al Mundial 2026 con planteles formados, en su mayoría, por jugadores que compiten en las mejores ligas del planeta. (Imagen: Gemini IA)
Brasil, Francia y Argentina lideran el ranking global de futbolistas exportados y llegan al Mundial 2026 con planteles formados, en su mayoría, por jugadores que compiten en las mejores ligas del planeta. (Imagen: Gemini IA)
Por Redacción EC

El Mundial 2026 no solo enfrenta a las mejores selecciones del planeta, sino también a los países que más futbolistas exportan a campeonatos internacionales. Gracias al crecimiento del mercado global, decenas de jugadores desarrollan sus carreras lejos de sus países de origen, acumulando experiencia en ligas de primer nivel como la Premier League, LaLiga, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1. Esa proyección internacional se ha convertido en un factor determinante para el éxito de muchas selecciones.