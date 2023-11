La selección peruana sigue sin poder lograr un triunfo en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El último martes, por la sexta jornada de dicho torneo, el equipo bicolor igualó 1-1 ante Venezuela y se posicionó en la última ubicación de la tabla. En este contexto, sobre el final del partido ante la Vinotinto, una vez más la hinchada pidió la renuncia del técnico Juan Reynoso. ¿Pero qué se sabe sobre los términos del contrato del entrenador con la Federación Peruana de Fútbol (FPF)?

¿Cuáles son los términos del contrato de Juan Reynoso con la Federación Peruana de Fútbol, según el agente del técnico?

Mathias Fariña, agente de Reynoso, señaló en PBO Digital que hay ciertos puntos del contrato que se deben tomar en cuenta, por lo que su representado no renunciará al cargo. “Hemos tenido diálogo en buenos términos con la FPF pero no hemos hablado sobre terminar el contrato. Lo que se acordó en el contrato fue un proceso a largo plazo y que no se iba a juzgar por el resultados y el clamor popular. Para los jugadores hay una luz al final del túnel y eso es lo que le importa a Juan”.

Asimismo, Fariña añadió: “La FPF puede rescindir el contrato unilateralmente y regirse al contrato. Nosotros queremos que se respete lo que se acordó, que es un proyecto. Todos los involucrados sabían lo que estaba acordado, escrito. Lo avalaron todos en la federación. Juan Reynoso aceptó dirigir la selección en estas condiciones. Ellos garantizaron que esté proyecto iba a llegar hasta la última instancia”.

Mathias Fariña (agente de Juan Reynoso): "Hemos tenido diálogo en buenos términos con la FPF pero no hemos hablado sobre terminar el contrato. Lo que se acordó en el contrato fue un proceso a largo plazo y que no se iba a juzgar por el resultados y el clamor popular. Para los…"

¿Qué dijo Juan Reynoso tras el empate de Perú ante Venezuela?

Una vez que finalizó el duelo ante el cuadro venezolano, como ya es costumbre, Reynoso se presentó en conferencia de prensa para expresar su opinión sobre lo sucedido. “Sigo pensando igual (sobre la continuidad del proyecto), no es momento de especular. Respeto la opinión de todos. Con respecto a lo otro (sobre sostener el proceso a pesar de los malos resultados), ya vendrá un análisis de la gente involucrada”, empezó diciendo el exCruz Azul.

Por último, el exfutbolista hizo hincapié en lo mucho que le está costando encontrar un once titular. “Nos está costando encontrar el 11 ideal por la coyuntura. Tenemos jugadores que no están jugando en sus ligas, que no están para los 90 minutos. Creo que hoy competimos y bastante bien hasta que pudimos sostener nuestros esfuerzos. Mucho mérito también de Venezuela. El responsable soy yo, tomo las decisiones y no están saliendo”.

¿Qué dijo Renato Tapia tras el empate de Perú ante Venezuela?

Renato Tapia, considerado uno de los referentes de Perú, le dio su apoyo total a Juan Reynoso en esta complicada situación para la Bicolor. “Yo conozco a Juan Reynoso, conozco a la familia, al comando técnico. Me parece que es el correcto para este grupo. Como te digo, me parece que en el primer tiempo demostramos qué es lo que queremos. Hay muchísimas cosas por mejorar, eso no lo niego. No soy tonto de decir que todo está bien. Hay que aferrarnos a lo bueno y tratar de repetirlo”.

¿Cómo se jugará la séptima y octava fecha de las Eliminatorias?

Setiembre 2024

Fecha 7

Uruguay - Paraguay

Perú - Colombia

Brasil - Ecuador

Bolivia - Veneuzela

Argentina - Chile

Fecha 8

Colombia - Argentina

Venezuela - Uruguay

Paraguay - Brasil

Chile - Bolivia

Ecuador - Perú

