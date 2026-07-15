La final del Mundial 2026 reunirá a las dos mejores selecciones del torneo en un escenario de primer nivel. Además del título mundial, el encuentro marcará el cierre de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, un formato que amplió el número de partidos y convirtió esta edición en la más grande de la historia.

Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 se despedirá el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, un recinto con capacidad superior a los 80.000 espectadores situado en East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York/Nueva Jersey. El partido está programado para las 19:00 horas en la sede local, lo que corresponde, según los husos horarios oficiales de FIFA, a las 14:00 de ciudad de Lima y Bogotá, 18:00 de Ciudad de México, 19:00 de Nueva York, 21:00 de Buenos Aires y Montevideo, y 02:00 del lunes 20 en Madrid.

España, ya clasificada, espera rival del cruce entre Inglaterra y Argentina, por lo que el duelo tendrá, sí o sí, un peso histórico: puede significar la segunda estrella para la Roja o el título para una potencia europea o sudamericana con millones de seguidores en todo el planeta.

Un coloso de la NFL convertido en templo mundialista

El MetLife Stadium no es un escenario cualquiera. Inaugurado en 2010, es la casa de los New York Giants y New York Jets de la NFL y uno de los estadios más caros jamás construidos, con infraestructura pensada para eventos masivos y alta exigencia tecnológica. Para el Mundial, el recinto fue adaptado con césped específico para fútbol, sistemas de iluminación y pantallas gigantes que cumplen los estándares FIFA.

Su elección como sede de la final tiene que ver con varios factores: capacidad, conectividad aérea, infraestructura hotelera y el simbolismo de cerrar el torneo en uno de los grandes íconos deportivos de Estados Unidos. Además, el estadio ya tenía experiencia previa en eventos globales, como el Super Bowl y conciertos multitudinarios, algo que facilitó su candidatura.

Horarios según países: a qué hora ver el partido

Para los aficionados, una de las grandes dudas es a qué hora podrán seguir la final desde cada región. Con el horario base de las 19:00 en Nueva York/Nueva Jersey, la FIFA y las principales cadenas han trazado las equivalencias:

14:00 en Ciudad de Lima y Bogotá (Perú y Colombia).

18:00 en Ciudad de México y el centro de México. (México)

19:00 en la costa este de Estados Unidos (Nueva York, Miami).

20:00 en Santiago de Chile (Chile).

21:00 en Buenos Aires y Montevideo (Argentina y Uruguay).

02:00 del lunes 20 de julio en Madrid y buena parte de Europa occidental. (España y resto Europa)

Esto implica que para el público europeo la final será un partido de madrugada, mientras que para América Latina se jugará en horario nocturno, tradicional para grandes eventos futbolísticos.

Un Mundial a tres sedes que culmina en Nueva Jersey

La final pondrá punto final al primer Mundial organizado por tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, con 104 partidos repartidos en 16 sedes. La fase de grupos y las rondas siguientes se jugaron en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toronto, Vancouver, Los Ángeles, Dallas, Atlanta y Miami, entre otras, antes de concentrar las últimas instancias en varias sedes estadounidenses.

El hecho de que la final se juegue en el MetLife Stadium refuerza el rol de Estados Unidos como eje del torneo y como mercado clave para el futuro del fútbol global. Para la FIFA, esta elección también es una apuesta por audiencias televisivas masivas y la presencia de grandes marcas asociadas al evento.

Qué se espera del ambiente y cómo llega el partido

Con España ya en la final y la expectativa por Inglaterra–Argentina en máximo nivel, se espera un ambiente de fiesta total en Nueva York/Nueva Jersey. La demanda de entradas oficiales y de reventa ha alcanzado cifras récord, con boletos cotizados desde los 7.000 dólares hasta casi 40.000 en plataformas secundarias, lo que garantiza un estadio lleno y un público multinacional.

Las autoridades locales y la organización trabajan en planes de movilidad, seguridad y logística para el día del partido, con refuerzo de transporte público y operativos especiales en los accesos al MetLife Stadium. Para quienes seguirán la final desde casa, las principales cadenas ya preparan coberturas especiales, previas largas y análisis, pero el dato clave para todos los aficionados sigue siendo el mismo: domingo 19 de julio, MetLife Stadium, 19:00 horas locales, el momento en que el Mundial 2026 conocerá a su nuevo campeón.

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