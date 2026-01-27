¡Se reactiva la pasión por la redonda en territorio nacional! El Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se pone en marcha su calendario hacia el cierre del primer mes del año mediante el certamen inicial, desarrollado con un esquema de enfrentamientos cruzados y la presencia de una amplia nómina de escuadras del país.
Si deseas mantenerte al tanto de cada cruce y conocer cuándo saldrá al campo la institución de tu preferencia, en los siguientes párrafos encontrarás los datos esenciales para acompañar el inicio de este nuevo ciclo deportivo.
¿Cuándo juega tu equipo? Mira aquí el calendario del Torneo Apertura 2026
Fecha 1:
- Juan Pablo vs FC Cajamarca
- Alianza Atlético vs Cusco FC
- Melgar vs Cienciano
- UTC vs Atlético Grau
- Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal
- Sport Huancayo vs Alianza Lima
- Universitario vs ADT
- Sport Boys vs Los Chankas
- Comerciantes Unidos vs CD Moquegua
Fecha 2:
- Cusco FC vs Universitario
- ADT vs Sport Boys
- Alianza Lima vs Comerciantes Unidos
- Cienciano vs Juan Pablo II
- Atlético Grau vs Sport Huancayo
- Sporting Cristal vs Melgar
- FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso
- Los Chankas vs Alianza Atlético
- CD Moquegua vs UTC
Fecha 3:
- Juan Pablo II vs Sporting Cristal
- Alianza Atlético vs Alianza Lima
- Melgar vs CD Moquegua
- UTC vs Cusco FC
- Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca
- Universitario vs Cienciano
- Sport Boys vs Atlético Grau
- Comerciantes Unidos vs Los Chankas
Fecha 4:
- Cusco FC vs Comerciantes Unidos
- ADT vs UTC
- Alianza Lima vs Sport Boys
- Cienciano vs Alianza Atlético
- Atlético Grau vs Juan Pablo II
- Sporting Cristal vs Universitario
- FC Cajamarca vs Melgar
- Los Chankas vs Sport Huancayo
- CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso
Fecha 5:
- Juan Pablo II vs Cusco FC
- Alianza Atlético vs ADT
- Melgar vs Los Chankas
- UTC vs Alianza Lima
- Deportivo Garcilaso vs Cienciano
- Sport Huancayo vs Sporting Cristal
- Universitario vs FC Cajamarca
- Sport Boys vs CD Moquegua
- Comerciantes Unidos vs Atlético Grau
Fecha 6:
- Cusco FC vs Deportivo Garcilaso
- ADT vs Juan Pablo II
- Alianza Lima vs Melgar
- Cienciano vs Sport Boys
- Atlético Grau vs FC Cajamarca
- Sporting Cristal vs Alianza Atlético
- Los Chankas vs Universitario
- CD Moquegua vs Sport Huancayo
- Comerciantes Unidos vs UTC
Fecha 7:
- Cusco FC vs Cienciano
- Juan Pablo II vs Los Chankas
- Alianza Atlético vs CD Moquegua
- Melgar vs Atlético Grau
- Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima
- Sport Huancayo vs ADT
- Sporting Cristal vs Sport Boys
- Universitario vs UTC
- FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos
Fecha 8:
- ADT vs Melgar
- UTC vs Alianza Atlético
- Alianza Lima vs Juan Pablo II
- Cienciano vs FC Cajamarca
- Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso
- Los Chankas vs Sporting Cristal
- Sport Boys vs Sport Huancayo
- CD Moquegua vs Cusco FC
- Comerciantes Unidos vs Universitario
Fecha 9:
- Juan Pablo II vs UTC
- Alianza Atlético vs Atlético Grau
- Melgar vs Cusco FC
- Cienciano vs ADT
- Deportivo Garcilaso vs Sport Boys
- Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos
- Sporting Cristal vs CD Moquegua
- Universitario vs Alianza Lima
- FC Cajamarca vs Los Chankas
Fecha 10:
- Cusco FC vs FC Cajamarca
- ADT vs Alianza Lima
- UTC vs Sport Huancayo
- Atlético Grau vs Sporting Cristal
- Universitario vs Deportivo Garcilaso
- Los Chankas vs Cienciano
- Sport Boys vs Melgar
- CD Moquegua vs Juan Pablo II
- Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético
Fecha 11:
- Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos
- Alianza Atlético vs Sport Boys
- Melgar vs Universitario
- Alianza Lima vs Cusco FC
- Cienciano vs CD Moquegua
- Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso
- Sporting Cristal vs UTC
- FC Cajamarca vs ADT
- Los Chankas vs Atlético Grau
Fecha 12:
- Cusco FC vs Sport Huancayo
- ADT vs Los Chankas
- UTC vs Cienciano
- Deportivo Garcilaso vs Melgar
- Atlético Grau vs Alianza Lima
- Universitario va Alianza Atlético
- Sport Boys vs Juan Pablo II
- CD Moquegua vs FC Cajamarca
- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
Fecha 13:
- Juan Pablo II vs Universitario
- Alianza Atlético vs Sport Huancayo
- ADT vs Atlético Grau
- FBC Melgar vs UTC
- Alianza Lima vs Moquegua
- Cienciano vs Comerciantes
- Sporting Cristal vs Cusco FC
- FC Cajamarca vs Sport Boys
- Los Chankas vs D. Garcilaso
Fecha 14:
- Cusco FC vs Los Chankas
- UCT vs FC Cajamarca
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético
- Sport Huancayo va Juan Pablo II
- Atlético Grau vs Cienciano
- Sport Boys vs Universitario
- Moquegua vs ADT
- Comerciantes Unidos vs Melgar
Fecha 15:
- Juan Pablo II vs Alianza Atlético
- ADT vs Comerciantes
- FC Melgar vs Sport Huancayo
- Cienciano vs Alianza Lima
- Garcilaso vs UTC
- Universitario vs Atlético Grau
- FC Cajamarca vs Sporting Cristal
- Los Chankas vs Moquegua
- Sport Boys vs Cusco FC
Fecha 16:
- Cusco FC vs Atlético Grau
- Juan Pablo II vs FC Melgar
- Alianza Atlético vs FC Cajamarca
- UTC vs Sport Boys
- Alianza Lima vs Los Chankas
- Sport Huancayo vs Cienciano
- Sporting Cristal vs ADT
- Moquegua vs Universitario
- Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso
Fecha 17:
- ADT vs Cusco FC
- FC Melgar vs Alianza Atlético
- Cienciano vs Sporting Cristal
- Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II
- Atlético Grau vs CD Moquegua
- Universitario vs Sport Huancayo
- FC Cajamarca vs Alianza Lima
- Los Chankas vs UTC
- Sport Boys vs Comerciantes Unido
Cuándo comienza el Torneo Apertura 2026
El certamen de primera división dará inicio a una etapa completamente renovada el viernes 30 de enero, marcando el punto de partida de una campaña cargada de expectativa. Esa jornada señalará el regreso oficial de la competencia a los estadios, con clubes afinando estrategias, planteles listos para entrar en acción y la hinchada preparada para reencontrarse con la emoción del torneo desde la primera fecha.
Programación de la fecha 1 de la Liga 1 2026
Viernes 30 de enero
12:00 Sport Huancayo vs. Alianza Lima
15:15 UTC vs. Atlético Grau
Sábado 31 de enero
13:00 Sport Boys vs. Chankas CYC
15:15 Juan Pablo II vs. FC Cajamarca
18:30 Melgar vs. Cienciano
Domingo 1 de febrero
13:00 Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal
15:15 Alianza Atlético vs. Cusco FC
18:00 Universitario vs. ADT
Lunes 2 de febrero
15:00 Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua